'La Ruleta de la Suerte' es un concurso de televisión español que se emite en Antena 3. Llegó a la cadena en 2006 de la mano del presentador Jorge Fernández, y aún sigue al mando. Como segunda presentadora encontramos a Laura Moure, que lleva desde el año 2015.

El programa se emite todos los días de la semana de 13:45 a 15 horas. Además, los que tienen el AtresPlayer Premium, pueden adelantarse a la emisión de las próximas cinco entregas.

El pasado jueves, Laure Moure y Jorge Fernández entraron a plató para explicar que iba a ser un día diferente: "Generalmente, nos chocamos la mano para despedirnos, pero hoy no. Acércate aquí", le dijo el presentador.

Emotiva despedida de Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte'

Tras esto, el conductor del programa, entre lágrimas, explicó que ese día se jubilaba una compañera del formato: "Hoy se jubila una grandísima compañera nuestra (...) Beni es la sastra de Antena 3, conmigo lleva 18 años y ha sido la mejor compañera que he podido tener".

"Gracias por todo. He trabajado muy a gusto con vosotros y el equipo sois magnífico. Me alegro mucho de haber trabajado en este programa y me voy muy feliz. La vida merece la pena vivirla, hay cosas malas, pero hay cosas fantásticas", le respondió Beni a Jorge.