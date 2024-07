Un año de concurso da para mucho. Y es que además de haberles dado tiempo para acumular más de 1.800.000 euros de bote final, para dejar memes que pasarán a los anales de la la historia de la cultura pop de nuestro país, y para ganarse el cariño y el afecto de todas aquellas personas que cada tarde encienden la televisión para verlos, las más de 260 participaciones de Bruno, Borjamina y Raúl en ‘Reacción en Cadena’ también han logrado crear vínculos y conexiones entre sus protagonistas. Porque si bien es cierto que los tres integrantes de los Mozos de Arousa ya eran amigos antes de emprender la aventura televisiva, el roce hace el cariño y este año de programa les ha unido más que nunca.

La complicidad, las bromas, los bailes, las risas, e incluso la forma de hablar y comunicarse entre ellos ha ido evolucionando para bien. A veces no hace falta siquiera las palabras para que se entiendan. Los Mozos de Arousa están cómodos, contentos y a gusto, al igual que Ion Aramendi, el presentador del programa vespertino de Telecinco. Si hay alguien que lleve más tiempo en ‘Reacción en cadena’ que el trío gallego ese es, sin duda, el comunicador vasco que ha visto crecer el fenómeno de los Mozos desde el día uno acompañándolos en todas las emisiones. No es de extrañar, por tanto, que la relación y el buen rollo entre concursantes y presentador haya ido in crescendo también. Así lo ha demostrado el donostiarra en el último programa, el del jueves.

Y es que Ion Aramendi ha iniciado el concurso con una pequeña broma. Con dos pequeñas pero voluminosas sorpresas: un manual de Derecho Penal y otro de Derecho Procesal Penal. “Estos dos libracos no son las tablas de Moisés. Son, atención, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”, anunciaba el comunicador resolviendo así las dudas a los concursantes mientras aprovechaba para explicar entre risas el porqué: “Son solo para recordarle a Bruno, que tuvo un pequeño despiste en el anterior programa. Querido, simplemente para que lo recuerdes” le decía al gallego a la vez que le acercaba los tomos. “Estos dos libros te van a inspirar y te van a ayudar”, le explicaba a un Bruno agradecido por el detalle y sonriente porque la broma le pilló por sorpresa. “Me vienen bien para repasar”, confesaba el estudiante de Derecho de 23 años.