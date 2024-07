Hai quen di que o Carme é unha celebración exclusiva das zonas que teñen costa e que tan só a poden celebrar os homes e mulleres do mar. Pola contra, tamén hai quen defende que se pode celebrar no interior, pese a non ter mar. Este domingo, a partir das once da noite, poderá verse en Nin o imaxinas, na TVG, que opinan en cada unha das zonas. Ademais, avanzarase en que consistirán algunhas das mellores festas da Virxe do Carme que se celebrarán estes días en Galicia.

E grazas á realidade virtual tamén se poderá ver como se viviría un furacán nunha torre dunha gran cidade como A Coruña ou Vigo. E se recrearán outros fenómenos, como a simulación dun tsunami na praia da Lanzada, no Grove. O programa mergullarase tamén nas augas cristaliñas das Illas Cíes para descubrir o mundo submarino que habita nelas. A Virxe do Carme é, por excelencia, a virxe dos mariñeiros, mariños e, en definitiva, dos homes e mulleres do mar. Isto é, polo menos, o que aseguran en zonas de costa. O programa deste domingo visitará Camariñas para ver que é o que pensan. Os reporteiros do Nin o imaxinas achegaranse tamén ata As Pontes de García Rodríguez, Camariñas, Vilaxoán de Arousa, Moaña, Burela, Marín e A Guarda para ver como é o día do Carme en cada un deses sitios. Prestarán especial atención a Camariñas e As Pontes de García Rodríguez, onde se xerou unha vedadeira confrontación entre os defensores do Carme costeiro e os que defenden que o Carme se pode festexar en todas parte, da igual sexa costa ou interior. Metereoloxía extrema O programa simulará como un furacán golpea a Torre Costa Rica da Coruña, o edificio máis alto de toda Galicia, e dará paso a declaracións de expertos sobre como pode chegar a afectar ou non un furacán ás nosas vivendas. E, aproveitando a época de festas e orquestras, lembrará algún dos percances que tiveron as orquestras galegas por mor dun vendaval. Vaise poder ver a testemuña dos donos das principais orquestras de Galicia. Imaxina tamén un tsunami en Galicia. Sería posible? Que cantidade de superficie arrasaría? Nin o imaxinas dará resposta a estas preguntas e moitas máis, da man do xeólogo Juan Vidal. Tamén mostrarán grazas á realidade virtual que pasaría se dito fenómeno se dera, por exemplo, na praia da Lanzada, no concello do Grove. Mundo submariño das Cíes Centenares de turistas ao ano achéganse ata as Illas Cíes e confirman que o éxito desta paisaxe natural e do seu ecosistema chega máis aló das fronteiras galegas. Para poder coñecer a fondo o marabilloso mundo submarino que se esconde nas augas das Illas Cíes, será referencia este domingo a TVG e o programa Nin o imaxinas, presentado por Alba Mancebo.