“Vivo mucho este triunfo por sentirme tan querido por el público”

Veintitrés años después de haber alcanzado el tercer puesto en Operación Triunfo, el programa que le dio la oportunidad de dedicarse a lo que siempre había sido su sueño, cantar, David Bustamante (San Vicente de la Barquera, Cantabria, 1982) ha ganado el concurso musical Tu cara me suena (Antena 3), con la dificultad añadida de que ha debido aparcar su marcada personalidad para meterse en la piel de otros artistas. Durante el concurso ha ofrecido grandes imitaciones; ha ganado dos galas, como Nino Bravo y Joaquín Sabina, y se ha quedado a las puertas en varias (llegó a la semifinal en segundo lugar en la clasificación), pero ha sido la de Antonio Molina la que le ha llevado al triunfo. Pese a que le pisaban los talones dos triunfitos de siguientes generaciones con un altísimo nivel, como Raoul Vázquez y Julia Medina, que han quedado segundo y tercera finalistas.

Solo han pasado unos minutos desde que lograba la victoria y los 30.000 euros (de los que se ha quedado solo con 6.000 para la causa que apadrina, ya que ha querido compartir el resto con sus amados compañeros, para que ellos también puedan aportar una cantidad a la suya), y pisando aún el confeti de fin de fiesta, el cantante cántabro ha accedido a contar sus primeras impresiones, aguantándose las ganas de llamar a sus seres queridos para compartir con ellos su inmensa alegría.

Sorprende que, pese a llevar 23 años en la música y tener una trayectoria como la suya, haya recibido este triunfo con una ilusión y una emoción tan grandes.

Vivo este triunfo, porque amo mucho esto, porque es algo difícil, porque son muchas horas de trabajo y porque yo tengo mucho respeto a mi profesión. Pero, sobre todo, por sentirme tan querido, porque casi la mitad de los votos han venido de la gente y eso es brutal. Es que el público es la fuente de todo y me siento muy orgulloso, muy querido y muy feliz.

Hace 23 años quedó tercero en Operación Triunfo y hace casi siete años ganaba otro concurso, Bailando con las estrellas. Otro gran éxito, producto de lo trabajador que es cuando acepta un reto.

Sí, aquello fue un especial porque, además, encontré allí al amor de mi vida. Estoy deseando coger el teléfono [cuando hablamos con él aún no había podido hacerlo], llamarla y celebrarlo con todos mis seres queridos, porque ha sido muy guay. Aquí empezó todo, en este mismo plató, que era antes el de OT, con esta productora, Gestmusic. Ojalá sigamos de la mano muchos años más, porque, me siento muy afortunado de formar parte de esta familia.

Se alzó con la victoria en una gala con Nino Bravo, un cantante del que es fan su padre, y se convierte el ganador de la edición tras interpretar una canción escogida por usted, que le le cantaba su abuelo.

Sí. Es un homenaje muy sincero a mi abuelo, una persona maravillosa que cantaba muy bonito. Como canta bonito también mi otro abuelo, al que gracias a Dios tengo la suerte de tener aún: Ricardo, de 92 años. Pero tito Bustamante se fue y entonces quería homenajearle. Sabía que en algún momento tendría la oportunidad de caracterizarme de su ídolo y cantar en su canción favorita. Ha sido un regalo.

En esta final había tres concursantes de tres generaciones: Raoul (2017), Julia Medina (2018), y usted (2001). Eso sin contar que quien le ha dado el premio ha sido la ganadora de Tu cara me suena 10, Miriam Rodríguez (2017) y la jurado Chenoa (2001). Para que luego se ponga en entredicho al talent.

Con esto se demuestra la buena cantera que es ese programa; los buenos castings que se hacen; que nacen artistas de verdad, puros, de raza, que antes no habían encontrado maneras de darse a conocer, siempre lo he dicho. Estos programas son muy positivos y no hay trampa ni cartón. Para entrar ahí ya tienes que tener talento, y para salir ganador, mucho más. Entonces, es una gozada formar parte de esta gran familia. Yo me siento un poco papá de todos ellos y, como he sido uno de los ganadores de la primera edición, les entiendo y les intento guiar.