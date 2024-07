Óscar Díaz hizo historia en 'Pasapalabra' tras completar el 'Rosco' y hacerse con el quinto bote más grande de la historia del concurso. Nada más y nada menos que 1.816.000 euros fue el premio que se embolsó este traductor de profesión madrileño, quien, tras 157 enfrentamientos contra un más que digno rival como Moisés Laguardia, el pasado 15 de mayo pudo despedirse de Roberto Leal por todo lo alto.

Recientemente, Díaz visitó el programa de 'Espejo Público', también de Antena 3, para desvelar algunos detalles sobre cómo se efectuará el cobro del bote y en qué piensa invertirlo.

Premio final

Como cabía esperar, la cifra del premio que aparece en los televisores no se recibe íntegramente en caso de ganar: "Llega todo de golpe, el dinero del bote menos el 19%, aproximadamente 1.400.000", explicó el último ganador del programa con relación a su bote (antes de realizar la declaración de la renta). Tras aplicarse los impuestos estipulados, la cuantía total que quedaría en propiedad de Díaz estaría en torno al millón de euros. "No me parece mal que Hacienda se quede con ese dinero, es lo que está estipulado y no tengo que ser especial frente a otros contribuyentes", dijo.

Parte de estos seis dígitos irán a parar a "necesidades mundanas obvias: terminar de pagar su piso, cuya propiedad hasta la fecha compartía "a medias con el banco".

¿Cuánto dinero tiene?

Sobre el momento del cobro, Díaz no parece tener ninguna prisa en recibir su premio, cuya transacción puede extenderse hasta tres meses: "Ya llegará cuándo está estipulado según los contratos que firmamos". Por el momento, el agraciado debe conformarse con cantidades mucho más bajas: "Tengo 6.000 euros en el banco", confesó.