Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia.

En junio de 2023, tras catorce años en emisión, 'Sálvame' desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia. Ana Rosa Quintana fue quien cogió el relevo de la franja vespertina con el programa 'TardeAR'.

Tras el final del formato, los colaboradores se han tenido que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. Algunas caras conocidas como María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban o Víctor Sandoval han fichado por el nuevo programa 'Ni que fuéramos Shhh', que desde el pasado 3 de junio se puede ver en la cadena Ten.

Terelu Campos no se encuentra entre el elento de 'Ni que fuéramos Shhh'

Belén Esteban ha visitado el 'Late Xou' de Marc Giró y el presentador le ha preguntado sobre la ausencia de Terelu en el formato, a lo que la princesa del pueblo ha respondido tajante: "No se la espera, no te voy a engañar".

Sin embargo, la de Paracuellos no ha dudado en explicar que igual ahora que vuelven a la televisión, Campos pide volver: "Hombre... ahora que estaremos en canal Ten quizá se anima (...) Yo no le abriría la puerta. Cuando hay que estar, hay que estar. Respeto que haya gente que no quiera porque tenga otras expectativas en su vida profesional. Pero, no se la espera".