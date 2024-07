Después de comenzar con ilusión una nueva etapa, bajo el nombre de 'Ni que fuéramos shhh', los ex colaboradores de 'Sálvame' han tenido sus primeras rencillas. En su última emisión, Kiko Matamoros abandonó el plató mientras debatían sobre la entrevista de Carlo Costanzia. Una conversación entre los compañeros que demostró la distancia entre ambos.

Durante el intercambio de opiniones, Víctor Sandoval mostró su agotamiento por las reacciones de su compañero a sus intervenciones en el programa: "Deja de tirar por tierra mi credibilidad y mis argumentos". Por su parte, Kiko Matamoros no rehusó la acusación y le devolvió el comentario: "Tu credibilidad la tiras tú mismo".

Seguidamente, Kiko Matamoros abandonó el programa mientras decía lo siguiente: "Yo no vengo aquí a esto, yo vengo a hacer un programa, no a promocionarme. Esto es asqueroso, este chico necesita promoción, yo paso, me voy a mi casa". A pesar de su ausencia, Víctor Sandoval siguió con sus argumentos: "Esto no lo voy a tolerar, que me denigre de esta manera y me humille. No lo voy a tolerar, le demando".

Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz @CanalQuickie ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con @sandovalizate .Que se victimice y se lucre a costa de otro. @TENtv @fabricantestv — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 28, 2024

Desde una sala contigua al plató principal, Kiko respondió que "lo voy a denunciar". No obstante, la discusión no ha terminado ahí, puesto que Matamoros ha dejado claro sus intenciones a través de su perfil de X: "Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con Víctor Sandoval. Que se victimice y se lucre a costa de otro", terminaba diciendo.