Marta Riesco sigue con el hacha afilada en su ferviente batalla con Telecinco. Hace ya año y medio de su despido de Mediaset y desde entonces no ha parado de cruzar declaraciones polémicas con directivos y excompañeros de la cadena.

Su última comparecencia pública no ha sido excepción y ha desvelado más detalles sobre el momento en el que se le notificó que dejaba de formar parte de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Riesco no se arrugó al confirmar lo que era un secreto a voces: "Nadie se despidió de mí. Nadie. Me llegó a casa la carta de despido y ya".

Sin embargo, para la reportera esto no fue lo peor, sino que señaló a uno de sus antiguos compañeros como uno de los principales culpables de su sufrimiento: "Estuve seis años en el programa y hubo cosas que no han sido bonitas hacia mí. Joaquín Prat no se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa y no tengo miedo a reconocerlo. Todos tenemos experiencias así, pero hay gente que tiene miedo a contarlo. Yo ya no tengo ninguno".

Marta Riesco también acusó a Telecinco de presionarle para participar en uno de sus 'realities'

Además de sus palabras contra Joaquín Prat, Marta Riesco también tuvo tiempo de dejarle un recado a la directiva de Mediaset, de la que no guarda un buen recuerdo. La expareja de Antonio David Flores afirmó que en numerosas ocasiones recibió presiones para llevar a cabo trabajos que no deseaba: "Hasta en tres ocasiones trataron de que me uniese a 'Supervivientes'".

La última oferta que le mostraron fue la más gorda, pero Marta tenía claro que debía rechazarla: "Entré en una sala en la que había cuatro personas, entre ellos el directo de la productora de 'Supervivientes' en aquel entonces, gente de la cúpula de Telecinco... Y dicen: 'Sabes que estás dando muchísima audiencia y queremos que te vayas 'Supervivientes' ¿Por qué no quieres ir? Pon la cifra que tú quieras". Sin embargo, siempre se encontraron con el 'no' de la colaboradora y, en última instancia, incluso le dejaron caer una jugosa advertencia: "Mira lo que le ha pasado a Alexia Rivas".