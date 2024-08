Los Mozos de Arousa siguen arrasando en 'Reacción en Cadena'. El programa de Telecinco presentado por Ion Aramendi les acoge desde hace ya más de un año, un aniversario celebrado el pasado sábado, y, por ello, por todos es sabido que tienen un cuantioso bote esperándoles.

En estos alrededor de 370 días, los 'Mozos de Arousa' han acumulado un total de 1.800.000 euros, y subiendo. Eso, sumado a lo que están ingresando por patrocinios, redes sociales e incluso colaboraciones en otros programas, como fue el caso de Bruno en 'Bailando con las estrellas', les hace tener que dar un buen pellizco a Hacienda.

Con el tema en el candelero luego de que se repartiese el bote de 'Pasapalabra', 'El Televisero' aprovechó para preguntar a Borjamina, Bruno y Raúl sobre su opinión acerca de la gran cantidad que tendrán que pagar a la Agencia Tributaria.

Los 'Mozos de Arousa' lo tenían asumido desde el principio

En una entrevista en el plató de 'Reacción en Cadena', la periodista Carmen Peña aprovechó la ocasión la preguntar a los 'Mozos de Arousa' acerca de su opinión sobre los impuestos que tendrán que pagar una vez adquieran el bote completo del programa.

Tras la pregunta, el primero en intervenir fue Borjamina: "El problema es que el premio se recibe de una sola vez, por lo que pasamos al tramo más alto de Hacienda. No es lo mismo que si fuese un pago fraccionado, programa a programa. Pero es algo que sabemos desde el principio. Ahí ves 1.800.000 euros, pero eso al final lo tenemos que repartir entre nosotros y luego lo que se lleva Hacienda. Ya contamos con ello, entonces siempre que se usen bien... Pues son para servicios públicos. No nos duele tanto porque ya no contábamos con ello".

Tras él, fue el turno para Raúl, con a priori más fundamentos para entender la problemática dada su vinculación con la política y el Partido Popular. El arousano se mostró encantado con la cantidad obtenida, pese a los impuestos que les tocará pagar: "Cada vez que vamos a Galicia, en el tren vamos calculando lo que conseguimos en limpio. Estamos acumulando ya bastante dinero y vamos viendo en qué podemos utilizarlo".

Por último, Bruno también quiso dar su opinión: "A mí me parece bien. Todos tenemos que contribuir. Al final, los que más ganamos, como es nuestro caso ahora mismo, pues más tenemos que aportar".