Roland Emmerich, director experto en cine de acción y catástrofes, firma para Prime Video la serie Those About To Die (9 de agosto), que recrea el mundo real y fascinante del imperio romano, con la que planta cara a la fantasía de sagas literarias como Juego de tronos, o El señor de los anillos, que también regresa en agosto con una segunda temporada. Vuelven The Bear (14 agosto), con su esperada temporada 3 (Disney+), la cuarta de Solo asesinatos en el edificio (Disney, 27 agosto), o la segunda de Pachinko (Apple TV+, 23 agosto).

Mono malo (14 agosto). Apple TV+ estrena la comedia Mono malo, creada por Bill Lawrence (Ted Lasso) sobre la novela de Carl Hiaasen, habla de Andrew Yancy, expulsado del departamento de policía de Miami, que cree que si resuelve un caso con el que se topa por casualidad (unos turistas que pescan un brazo) podrá volver a la policía. Kaos (29 agosto). Es una reinterpretación de Netflix de la mitología griega creada por Charlie Covell, que trata temas como el poder y la vida en el inframundo. Ciudad de Dios (26 agosto). Producida por Fernando Meirelles, la serie de Max está ambientada dos décadas después de los eventos de la premiada película del director brasileño de 2002, y mantiene a los mismos personajes. María Antonieta (19 agosto). Creada y escrita por Deborah Davis (La favorita), esta producción de la BBC que se estrena en Movistar Plus+, plantea la historia de una reina moderna y vanguardista de 14 años (Emilia Schüle) que deja su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. Respira (30 agosto). Carlos Montero, creador de Élite, asume el drama hospitalario Respira, con el gancho de un impresionante reparto, integrado por Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Lua y Alfonso Bassave. La serie de Netflix cuenta cómo el hospital Joaquín Sorolla, un centro público en el que médicos y residentes de Urgencias trabajan sin descanso. Asesinato para principiantes (1 agosto). Emma Myers encabeza el reparto de la ficción de la BBC Asesinato para principiantes, que estrena Netflix este agosto, adaptación de la saga juvenil de Holly Jackson. Mr Bigstuff (2 agosto). SkyShowtime estrena esta comedia escrita, dirigida y protagonizada por Ryan Sampson y Danny Dyer, sobre la vida de dos hermanos que viven distanciados: Glen, un perfeccionista al que solo le interesa tener una vida ideal con su novia, y Lee, un macho alfa adicto a los medicamentos que guarda las cenizas de su padre en una lata de galletas.