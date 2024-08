La saga Cazafantasmas tendrá su propia serie de animación en Netflix. Tras dos años en vilo después de conocer que el proyecto estaba en desarrollo, se ha revelado que la ficción en 3D finalmente llegará a la plataforma, ampliando así la prolífica franquicia que comenzó con la cinta de 1984 dirigida por Ivan Reitman.

En junio de 2022 se anunció que Netflix estaba inmerso en este proyecto de animación. Y ahora, Variety informa de que la plataforma de streaming habría dado luz verde a la producción. Por el momento, los detalles de la trama no han sido desvelados. Varias fuentes apuntan que su argumento estará vinculado al tono de las últimas películas de la franquicia, Cazafantasmas: Más allá y Cazafantasmas: Imperio helado.

Elliot Kalan (The Daily Show, Mystery Science Theater 3000: The Return) se encargará de escribir el guion de la serie y participará como productor ejecutivo junto a los directores y guionistas de la cuarta y quinta entrega de la saga, Jason Reitman y Gil Kenan, respectivamente. El proyecto estará producido conjuntamente por Netflix y Ghost Corp Inc., la empresa encargada de la comercialización de todos los productos derivados de los Cazafantasmas.

Esta será la tercera ocasión en la que el popular equipo de cazadores de espectros tendrá una serie de animación. En 1986, llegó al canal estadounidense ABC Los auténticos Cazafantasmas, cuyos 140 episodios se emitieron entre 1986 y 1991. Esta ficción contó con una secuela, El regreso de los Cazafantasmas, estrenada en 1997, de la que se lanzaron únicamente 40 capítulos con la novedad de que la mayor parte de los personajes no formaban parte de la saga hasta el momento.