Aunque se dice que la televisión cada vez pierde más espectadores y las audiencias no son lo que eran, por la competencia de las plataformas y el consumo digital, las cadenas generalistas ponen toda la carne en el asador para perpetuar el liderazgo. Es el caso de Antena 3, que lo ha tenido durante la friolera de 31 meses consecutivos, y el de La 1 de TVE, que, después de 12 años de sequía, le ha cogido gusto a ostentarlo en junio, julio y parte de agosto, gracias a la Eurocopa y los JJOO de París. O para alcanzarlo, que es lo que le pasa a Telecinco, cansada de ser la eterna segundona. Por lo que todas comienzan la temporada con un aluvión de estrenos. Contamos aquí algunos de los más próximos.

Broncano, Motos y Latre. Con las reinas de la tarde (Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana) ya en sus puestos con Y ahora Sonsoles (A3) y TardeAR (T5) desde hace ya una semana, el duelo más esperado ahora es el de Broncano/ Motos/ Latre. El primero en lanzarse al ruedo ha sido el imitador con su Babylon Show en Telecinco. Mañana regresa el actual líder de esa franja del access prime time, El hormiguero, que presenta nuevos fichajes (Susi Caramelo, Juan Carlos Ortega y Plex) y sorteará un piso en Torrevieja. Asimismo, previsiblemente el día 9, aterrizará David Broncano en TVE con su nuevo programa, del que ya se sabe el nombre: La Revuelta. Un espacio que genera gran expectación, ya que de él solo se sabe que contará con los mismos colaboradores de La Resistencia (Movistar Plus+).

López y Leal contra Luján. Otro duelo interesante será el que comenzarán este miércoles, 4, con el programa de Antena 3 López y Leal contra el canal, un espacio de entretenimiento, presentado por Eva González, en el que el periodista Iñaki López (Más vale tarde) y el presentador Roberto Leal (Pasapalabra) se enfrentarán, con pruebas físicas y mentales, contra rostros conocidos y relacionados con Atresmedia. En Telecinco, ese mismo día, también en prime time, Luján Argüelles (que hará doblete a partir del lunes 9 con el reality ¿Quién quiere casarse con mi hijo? en Cuatro, se pone al frente del concurso El rival más débil, que vuelve después de dos décadas de su paso por La 2.

‘59 segundos’ y copla, en TVE. Broncano aparte, una de las grandes novedades de La Primera de TVE es el regreso del programa 59 segundos (el que mejor calla la boca a los tertulianos, porque pasado ese tiempo se quedan sin micrófono), 20 años después de su estreno. Ahora vuelve renovado y como presentadora la periodista catalana Gemma Nierga (Café d’idees, en La 2 de RTVE Catalunya y Ràdio 4). Otra novedad es el estreno de El gran premio de la cocina, un nuevo concurso de cocina presentado por Lydia Bosch y Germán González (hacia las 14.15) y se espera, aunque aún no se anuncie, That’s my jam, que el ritmo no pare, el programa que presentó Arturo Valls en Movistar Plus+. También está por estrenar la serie Las abogadas, sobre la matanza de Atocha en 1977, y un talent que busca al mejor cantante de copla.

Entretenimiento nuevo y ‘revival’. En cuanto a las cadenas privadas, en Atresmedia, además del programa de López y Leal y La Voz, se espera la serie El gran salto y la ficción Beguinas, emitida en Atresplayer, ahora en Antena 3. Asimismo, Ruth Lorenzo, ya licenciada como presentadora de concursos musicales, se pone al frente en La Sexta del talent de pianistas El piano, con Pablo López y Mika como jurado. En los canales de Mediaset, además de los programas de Luján Argüelles, Cuatro, fiel a su estilo, ofrece entretenimiento. Dos espacios que había presentado Juanra Bonet: el concurso Boom!, que aquí capitaneará Cristian Gálvez, y el ya estrenado Lo sabe no lo sabe, ahora con Xuxo Jones. Got talent (T5, día 7) contara para esta edición con una nueva integrante del jurado: la polifacética Tamara Falcó.