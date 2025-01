Pocas o ninguna vez habrá pasado algo así en televisión, pero lo que tuvo que vivir Jorge Fernández durante un este programa no se olvidará. Un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' hubiera preferido participar en 'First Dates' y que el presentador hubiese sido su cita. Omar, un chico de Barcelona, se presentó esta semana al concurso de Antena 3 presentado por el modelo y en su presentación aprovechó para confesarle que le atraía mucho, de forma totalmente inesperada.

Fernández le daba la opción de explicar quién era y nada más arrancar le lanzó un piropo: "Me pones mucho", declaró mientras el aludido se sonrojaba y el público enloquecía. "Te pongo nervioso, seguro", confesó el conductor. "Me pones nervioso y otra cosa también", le respondía el concursante.

El presentador, lejos de sentirse incómodo quiso tomárselo con humor: "Cuando he llegado y te he visto no me has dicho nada". Omar tampoco esquivaba seguir el juego: "No te he dicho nada porque lo bueno se hace esperar".

Antes de seguir con la conversación, Jorge le lanzó un simpático comentario: "Más a saco no puedes empezar. Nunca me ha entrado un concursante de esta manera", confesó sin esperar que durante la presentación el joven le seguiría lanzando indirectas sexuales.