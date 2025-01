No hay mejor forma que dar la bienvenida al nuevo año que hacerlo vestidos de gala, y quienes mejor lo saben son los presentadores de televisión que cada Nochevieja nos acompañan a comer las uvas al otro lado de la pantalla.

Una tradición, la de dar las Campanadas, en la que este año ha debutado la periodista Rocío Delgado. Lo ha hecho para la Televisión de Galicia (TVG) desde la compostelana praza do Obradoiro con un vestido de dos piezas de color verde hecho a mano de la marca Lovely by Isabelle. Su diseñadora, Isabelle Villaverde, también novata a la hora de elaborar un vestido para unas Campanadas en la televisión pero con años de experiencia a sus espaldas en el arte de la costura, asegura que se trata de una creación «muy especial» porque «se ha presentado ante todos los gallegos» y a la que ha dedicado unas 120 horas de trabajo en un taller de O Milladoiro. «El vestido ha sido confeccionado desde cero para Rocío (Delgado) y a su gusto. Buscamos un color que no se hubiera visto en las últimas ediciones de las Campanadas para marcar un poco una nota diferenciadora, un color verde como lo es Galicia, y queríamos que ella transmitiera lo que a nosotros nos ha transmitido, que es una imagen de dulzura y elegancia», añade la diseñadora de la pieza.

Junto a Rocío Delgado, dio las Campanadas otra Rocío (Rocío Durán), quien repitió por primera vez en esto de comer las uvas en la TVG. Durán, al igual que su tocaya, también apostó por la moda gallega con el uso de varias joyas de Jael Joyería e hizo uso de un vestido de oro blanco diamante del diseñador sevillano Nicolás Montenegro, una pieza que el estilista de Rocío Durán, Julián Díaz Caneiro, define como «explosivo» y «elegante».

Igual de elegante se mostró con su traje Xosé Ramón Gayoso, que un año más ha presentado las Campanadas de la TVG, lo que le mantiene como la persona que más veces ha dado la bienvenida al nuevo año en una televisión española. De hecho, las ha presentado desde los inicios de la canle autonómica, que precisamente este 2025 cumple sus 40 años de existencia.

«Más Pedroche que nunca»

Otro de los grandes atractivos de cada Nochevieja, al menos desde 2014, es Cristina Pedroche y, por supuesto, su vestido. Una pieza que, en esta ocasión, la periodista madrileña ha querido utilizar para poner el foco en la protección a la infancia.

Pedroche, que ha presentado las Campanadas por décimo año consecutivo en Antena 3 acompañada del chef Alberto Chicote, ha declarado poco antes del gran momento que su vestido es «más Pedroche que nunca» y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie, pues su look ha consistido en un corsé con dos enormes conos y un voluminoso guardainfantes enrejado constituido por más de 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna que la presentadora ha conservado de su primer embarazo. La joyera Belén Mozas, que lidera la firma Morir de Amor, ha sido la encargada de cristalizar esa leche y los sevillanos Felipe Vivas y Manuel Carrión, que capitanean la firma Vivascarrión, los creadores de una pieza de más de 42 kilogramos elaborada con técnicas de sombrerería y que ha necesitado de más de 2.500 horas de trabajo. Todo ello bajo la tutela del reconocido estilista Josie, director creativo habitual del vestido de Cristina Pedroche en el que tantas miradas se posan cada año.

También muchos se fijarán hoy en los datos de audiencia de las Campanadas, que se publican este jueves, y si David Broncano continúa su particular revuelta y consigue que La 1 fuese el canal más visto para despedir el 2024. El presentador nacido en Santiago de Compostela y la cómica Lalachus se estrenaban en esto de dar las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid con su característico humor, pero también con elegancia. Broncano ha optado por el tradicional traje negro acompañado de una pajarita blanca mientras que Lalachus ha utilizado un vestido con escote bardot y bustier interior, adornado con lentejuelas, en tono borgoña y líneas verticales rosa empolvado, con una gran abertura lateral en la falda. Un trabajo de la diseñadora de Ponferrada Silvia Fernández que se vio acompañado de unas joyas elaboradas por la firma coruñesa Rigido, nacida en la ciudad en el año 2020 de la mano de Carla Barral y Javier González.

También era noche de estreno para Blanca Romero, que ha retransmitido las campanadas en compañía de Ion Aramendi para Telecinco y Cuatro. Las ha presentado desde el Castillo de San José de Lanzarote luciendo un elegante vestido de Mario Salafranca de silueta sirena y escote palabra de honor en crepé de seda blanco roto, neopreno negro y flores en gazar de seda blanco que, a diferencia de su maleta, no se perdió en el aeropuerto.

En la Sexta, Cristina Pardo ha vuelto a confiar en el diseñador toledano Alejandro de Miguel para dar las Campanadas junto a Dani Mateo. De Miguel ha confeccionado para la periodista un vestido blanco de estrellas bordadas a mano, de corte asimétrico, «inspirado en la inmensidad del universo».