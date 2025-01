'Pasapalabra' ha comenzado el 2025 por todo lo alto. Rosa, la concursante de A Coruña que ha conquistado al público en muy pocos programas, ha vuelto a sorprender con una declaración que ha dejado a todos los espectadores patidifusos.

La gallego-argentina se sentó directamente en la mesa naranja luego de haber conseguido la victoria en el anterior concurso. En medio del ambiente de celebración que se vivía en el primer programa del año, Roberto Leal preguntó a la concursante cómo había pasado las fiestas navideñas. Una pregunta aparentemente cordial y que no escondía ninguna trampa, terminó con una respuesta que dejó a todos mudos. "Embarazada", contestó Rosa.

En medio del asombro de todos y con el propio Roberto Leal en shock, la coruñesa se encargó de aclarar sus palabras: "Estoy muy bien. Aquí recuperándome de esta barriga de embarazada, aunque estoy embarazada de comida".

Así fueron las increíbles navidades de Rosa

La concursante afirmó haber pasado unas grandes navidades por un motivo especial, aunque no porque vaya a tener un retoño. "Me gustan estas fechas porque mi madre cocina y me gusta cocinar con ella", explicó sobre su gran ilusión durante esta época del año.

Además, debido a su origen argentino, estas fechas son de lo más peculiares para ella. "Allí en Argentina ahora es verano y nosotros solemos hacer comida argentina", acabó diciendo para terminar de calmar los ánimos de un público todavía en shock después de "anunciar" su embarazo.