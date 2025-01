Ya ven ustedes que el titular que preside este artículo resulta bastante duro, pero es la realidad. El mal menor radica en que el futuro de esta plataforma, que desde los años 50 del siglo pasado seguimos conociendo como «televisión», tiene un recorrido que irá desapareciendo, tal y como la entendemos actualmente. Y por tanto el gran invento lucha contra sí mismo mientras se recicla.

Según información que publicaba El Periódico hace tres días, el consumo de televisión en el pasado 2024 se redujo a su mínimo histórico, llegando a un total de 163 minutos de media por espectador y día. Son casi tres horas al día sentados frente al televisor. Digo sentados porque en general así se disfruta en casa, mientras que en los bares se consume de pie y aumenta el promedio de forma escandalosa. Curioso detalle, éste.

Sin duda es muy bestia: que cada persona consuma de promedio casi tres horas de televisión al día no sólo me parece muchísimo sino que ojalá estuviésemos hablando de cifras dedicadas a la lectura en lugar de a la televisión. Pero no es así. Seríamos otro país.

Con todo, hablamos de un consumo que paulatinamente va a la baja y es inferior a lo visto en 2023, pese al tirón de la selección española de fútbol en la pasada Eurocopa (guste o no, la pelotita sigue siendo un gran foco de atracción de audiencias) y de los Juegos Olímpicos de París, donde hay quienes encienden la televisión a las 9 de la mañana y la apagan a las 12 de la noche.

Que el descenso de consumo sea evidente no es un tema opinativo, sino que se constata fácilmente con datos. Las audiencias en España se registran desde 1992, y esta de 2024 ha sido la cifra más baja de consumo, muy por debajo del récord de 246 minutos (¡¡más de cuatro horas al día, socorro!!) registrados por espectador y día como media en 2012.

A ciencia cierta nadie sabe cómo será el futuro del invento, pero algunas cadenas llevan meses trabajando el futuro y adecuando sus productos a las diferentes plataformas, seas cuales sean: comprobaremos más pronto que tarde si la televisión desaparecerá como tal y todo se acabará consumiendo vía streaming a través del móvil con una velocidad de vértigo; o bien todos llevaremos un chip incrustado en la piel y dibujando en el aire un cuadrado con el dedo podremos ver el canal que queramos en cualquier lugar o en cualquier momento. Es cuestión de tiempo.