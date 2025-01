‘Traes unha cantiga?’ mergúllase na música dos locais do Ribeiro

O programa da TVG Traes unha cantiga?, que se emite mañá ás 17.45 horas, gravouse no concello ourensán da Arnoia, no Mesón A Lareira, con grupos representativos da comarca do Ribeiro. Este espazo de Producións Celta pon en valor a música galega, dándolle visibilidade á tradición dos cantos de taberna. Os grupos que concursan na edición 21 do programa son Troula na Burga, Xurupia e Airiños de Arnoia.

Troula na Burga é un grupo de veciñas e veciños de Laias que se xuntaron para tocar e cantar en 2014. Antes xa levaban dous ou tres anos de actividade a raíz de que uns familiares os animaran a aprender a tocar a pandeireta. A maioría aprenderon dende cero e xa de maiores. Logo contactaron cunha profesora para que lles dera clases e aí comezaron a aprender máis instrumentos e repertorio. A cantiga elixida é Se te casas en Ourense. Elixiron esta peza por ser moi popular e porque fai alusión directa a varios lugares da comarca do Ribeiro. Esta cantiga foi popularizada pola Roda.

O segundo concursante, Xurupia, é un grupo de canto de taberna formado por xubilados de Laias, no concello de Cenlle. Xuntáronse hai uns 13 anos, procedentes, algúns deles, dunha coral. O seu é o canto de taberna, pero, como eles mesmos din, o principal é xuntarse para «cantar, comer e beber». Comentan que lles fixo moita ilusión participar na primeira tempada de Traes unha Cantiga? e que dende aquela os chaman para ir a foliadas, seráns e demais festas. A cantiga escollida é O andar miudiño, elexida por ser unha das máis populares do repertorio de taberna. Esta peza tamén foi popularizada pola Roda, no seu primeiro disco, en 1977. Ten a súa orixe nunha canción mineira asturiana. A día de hoxe pode considerarse un himno dos cantos de taberna.

Airiños de Arnoia é un grupo que naceu en 1980 integrado por veciños do concello da Arnoia. Comezaron sendo só un grupo de baile, actuaron na primeira festa do pemento da Arnoia, e continuaron evolucionando creando seccións de música e canto. Os actuais integrantes comezaron a bailar, tocar e cantar de pequenos nos primeiros anos de vida do grupo. Agora tamén levan aos seus fillos e manteñen as tres seccións da súa propia escola.

Escolleron a cantiga Se chove. Elixiron esta peza por ser moi coñecida e animada. É unha cantiga composta por Treixadura, que a publicou no seu disco Unha semaniña enteira en 2007.

O programa está presentado por Noelia Rey, e son xurado do mesmo Xurxo Fernándes, un do maiores expertos na música tradicional galega, e Samuel González, guitarra e voz de The Rapants, grupo emerxente da música galega. Cada programa conta cun padriño dos grupos, que tamén forman parte do xurado. Nesta ocasión a madriña será Ana Senlle, do grupo Malvela, imprescindible na música tradicional galega.