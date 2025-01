La precuela de ‘Outlander’ llegará el próximo verano

Blood of my blood contará la historia de los padres del matrimonio protagonista, Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe).

Movistar Plus+ acaba de emitir el último episodio de la séptima temporada de Outlander, la serie que lleva a la pantalla la saga literaria escrita por Diana Gabaldon. Y para hacer más llevadera la espera de cara a la que será la octava y entrega final de la ficción, acaba de lanzar el primer teaser del nuevo producto de la franquicia, Blood of my blood, la precuela que contará la historia de los padres del matrimonio protagonista, Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe).

Porque antes de que se estrene la última temporada de Outlander, en verano llegará esta nueva ficción ambientada unos años antes. Igual que en la serie original, aquí la trama también se dividirá en dos tiempos distintos.

Por un lado estarán Ellen MacKenzie y Brian Fraser (Harriet Slater y Jamie Roy), los padres de Jamie en la Escocia de principios del siglo XVIII, y por otros Julia Moriston y Henry Beauchamp (Hermione Corfield y Jeremy Irvine), los progenitores de Claire, en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

Como puede verse en el teaser, los progenitores de Jamie y Claire son la viva imagen de sus hijos y, como sus descendientes, tendrán que enfrentarse a algunas batallas.

«El ADN del original»

«Será un show completamente diferente, pero que tendrá el ADN y el espíritu del original, que nos llevará a los orígenes de Outlander y a la rudeza de Escocia», avanzaba Maril Davis, productora ejecutiva de Outlander, unas semanas antes del estreno de la segunda parte de la séptima temporada de la serie.

«Outlander: Blood of my blood es, en el fondo, una historia de amor. Explorará hasta dónde llega una persona para encontrar el amor en una época en la que se considera un lujo y cuando los matrimonios se hacían estratégicamente, a menudo con fines políticos o financieros», adelantó también Matthew B. Roberts, showrunner y guionista de la serie.

