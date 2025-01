Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas de Telecinco tras su paso por las tardes

Mediaset ha anunciado que Ana Rosa Quintana regresa a las mañanas de Telecinco con El programa de Ana Rosa a partir del próximo lunes 3 de febrero. De esta manera, la periodista volverá a ponerse al frente de este mítico magacine, producido en colaboración con Unicorn Content.

La presentadora de televisión ha asegurado en directo desde TardeAR que «tengo el corazón partido porque estoy súper contenta con todos aquí, he descubierto a un montón de amigos. También es verdad que me reencuentro con el equipo de las mañanas con el que he estado 18 años. Vamos a estar más o menos en los mismos horarios, nos vamos a ver», le ha lanzado Quintana al resto de colaboradores en directo, al tiempo que restaba importancia al cambio de horario porque «no me voy a Tombuctú».

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de La Mirada Crítica con Ana Terradillos y continuará con El programa de Ana Rosa y Vamos a Ver, con Joaquín Prat al frente.

Por su parte, Verónica Dulanto y Frank Blanco presentarán TardeAR en la franja vespertina de Telecinco, también a partir del próximo 3 de febrero.