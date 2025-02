Un soltero de 'First Dates' deja claras sus intenciones a su cita: "La gente quiere ser Mbappé y yo quiero ser Florentino Pérez"

Una primera cita siempre viene cargada de emociones y nerviosismo. Es un momento en el que ambos buscan causar una buena impresión, mostrando lo mejor de sí mismos, lo que puede elevar los niveles de ansiedad más de lo habitual.

Desde elegir la ropa adecuada hasta decidir el lugar ideal para el encuentro, cada detalle se convierte en una pieza clave para el éxito de la cita. A esto se suma la inquietud por mantener una conversación fluida y acertar con los temas a tratar, lo que añade más presión a la experiencia.

Ese fue uno de los temas de discusión entre estos dos solteros en 'First Dates'. El primero en llegar al programa de Carlos Sobera era Óscar. El sevillano explicó al presentador que tenía varios negocios que funcionaban bien en su vida. "Como decía Cristiano Ronaldo, me miro a mí mismo y digo soy el mejor, ¡Si no te lo dices tú, quien te lo va a decir!". Estas eran las primeras palabras de Óscar, un empresario sevillano decidado a la estética personal. "La gente quiere ser Mbappé y yo Florentino Pérez. El jugador se parte la pierna y no está jugando. Si se la parte Florentino, él sigue cobrando", desvelaba al programa tras explicar su situación económica.

Su cita iba a ser Elena, una joven de 24 años de Pilas, un pueblo de Sevilla, que llegó a 'First Dates' en busca de alguien que estuviera a su altura. "Estoy muy nerviosa", declaraba la sevillana nada más entrar en el restaurante.

Durante la cena, Óscar soltaba algún comentario machista que no ayudaba en la relación con Elena: "¡Cómo es eso de que pague la chavala!". "A ver, los roles. Ten cuidado con lo que vas a decir", intervenía rápidamente la soltera para pararle los pies a su cita. "Creo que Óscar relaciona lo de estar en pareja con darlo todo por una mujer".

La decisión final

Tras una cita en la que finalmente Óscar pagó la cena, Elena y el soltero debían tomar una decisión. Óscar fue el primero en contestar sí quería una segunda cita con su pretendienta. "Sí tendría una segunda cita con Elena porque me ha caído bastante bien y está muy bien cuidada". Por su parte, Elena también quiso tener otro acercamiento con su cita tras haberse reído mucho durante la primera.