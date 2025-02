El regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas comienza con una ausencia inesperada en la parrilla de Telecinco

El esperado regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco arrancó con una sorpresa que pocos esperaban: Joaquín Prat, uno de los rostros más emblemáticos de esta franja, no estará presente en los primeros días de esta nueva etapa. Será Patricia Pardo quien tome las riendas de ‘Vamos a ver’, ya que Prat anunció su ausencia debido a unas vacaciones programadas previamente. "El lunes me voy de vacaciones", afirmó el propio presentador, dejando claro que se trata de una coincidencia en el calendario.

A partir de hoy lunes, 3 de febrero, Telecinco inicia una reestructuración completa de sus mañanas, marcada por el regreso de la marca histórica ‘El programa de Ana Rosa’. Este cambio supone que Ana Rosa Quintana abandone su aventura vespertina con ‘TardeAR’ para volver a liderar las mañanas del canal, un espacio donde triunfó durante 18 años y cuyo liderazgo se ha visto amenazado en los últimos tiempos por Antena 3.

La vuelta de Quintana no solo busca fortalecer los índices de audiencia de Telecinco, sino también ajustar los horarios de otros programas matutinos. En esta nueva parrilla, ‘La mirada crítica’, conducido por Ana Terradillos, se emitirá de 08:00 a 09:00 horas, mientras que ‘Vamos a ver’, liderado por Joaquín Prat y Patricia Pardo, retrasará su emisión hasta aproximadamente las 12:15 horas. Mediaset todavía ha concretado cuánto tiempo ocupará exactamente el programa de Ana Rosa: de las 09:00 horas a las 12:15 horas.

Joaquía Prat aclaró su ausencia

Joaquín Prat. / Telecinco

"Seguiremos apostando por actualidad y temas de corazón", señaló Joaquín Prat, quien también añadió: "Formo parte de un organigrama que es el de Mediaset y si en Mediaset me piden que haga algo, lo hago. Y si me dicen que me vaya a otro sitio, lo voy a hacer exactamente igual. Siempre hay que ser profesional y adaptarse a lo que la empresa necesite". Estas declaraciones las realizó para la revista Diez Minutos, destacando su disposición para seguir los cambios que la cadena decida implementar.

Por el momento, la dirección de ‘Vamos a ver’ no sufrirá modificaciones y continuará bajo el mando de Óscar de la Fuente. La conducción también seguirá compartida entre Prat y Pardo, aunque, como ya se ha mencionado, será Pardo quien lidere el inicio de esta nueva etapa debido a la ausencia temporal de su compañero.

El regreso de Ana Rosa se presenta como una apuesta fuerte de Telecinco para recuperar el liderazgo de la franja matinal, donde Antena 3 ha tomado ventaja en los últimos años. Este movimiento busca traer de vuelta el estilo que consolidó el éxito del programa durante casi dos décadas, adaptándolo a las exigencias actuales del público y del panorama televisivo.