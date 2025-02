✨@maria_patino : "Solo en la aldea de mis abuelos me he sentido yo. No sufría y no competía"



📻La presentadora de #NiqueFuéramos @fabricantestv recuerda con @maratorres_ su infancia en Devesos, en Ortigueira https://t.co/Hw0Lhc7C6q pic.twitter.com/5kxERRLJWT