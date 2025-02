El truco de Pedro Piqueras para aguantar la risa durante 'Informativos Telecinco': tenía este objeto bajo la mesa

La salida de Pedro Piqueras de 'Informativos Telecinco' se ha convertido en una jarra de agua fría para muchos fans del periodista y presentador. Probablemente, una leyenda a la altura de Matías Prats y que abandonó su puesto de trabajo hace unos meses tras décadas deleitándonos con su presencia. Ahora, gracias a unas declaraciones de Lydia Lozano, colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' y de 'Mañaneros', hemos descubierto cuál es ese objeto que Pedro Piqueras siempre guardaba bajo la mesa de 'Informativos Telecinco'.

La colaboradora ha publicado el libro 'La venganza de la llorona', justificándose en que ha escrito dicha novela "porque peyorativamente me decían: 'Mírala, otra vez llorando, qué pesada la llorona, y ahora bailará un 'chuminero''. Es la venganza a todos los que se han reído de mis lloros".

Son muchas las personas que 'reciben' de Lydia Lozano en el libro, incluyendo el propio Pedro Piqueras, con quién conectaban a diario desde 'Sálvame'. Precisamente uno de esos 'pasos' ha recordado la periodista, en especial aquel en el que Lydia implora: "Pedro, aparece ya". "De repente, su busto llenó la pantalla y comenzó el informativo. Siempre caballeroso, dio las noticias como si nada hubiera ocurrido", en referencia a la presión de 'Sálvame' para que diera el nombre del informador del caso de Ylenia Carrisi.

"Fue entonces cuando Piqueras me confesó que bajo la mesa tenía un alfiler que utilizaba para pincharse el dedo si le daba un ataque de risa. Me dijo que ese día lo empleó porque me estaba viendo y no podía entrar en el informativo a carcajada limpia. Tiene un sentido del humor maravilloso", ha explicado la ahora también escritora.