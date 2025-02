Un soltero de 61 años estalla contra 'Tinder' en 'First Dates': "Te ponen la foto de cuando eran jóvenes"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Damián, el 'hater' de Tinder

El programa ha juntado a Damián (61 años) y a Serafín (51 años). El primer soltero tiene muchas ganas de sentirse amado, ya que ha confesado que nunca se ha sentido así: "Quiero un corazón, quiero algo bonito". La primera impresión al conocer a su cita ha sido muy buena: "Me ha gustado".

El menorquín ha asegurado que ha tenido muchas aplicaciones para encontrar el amor y que ya está cansado: "Estoy harto, todo es mentira. Si tienes suerte te ponen la foto de la comunión o de la boda cuando era joven. Todo es mentira".

Durante la cita se han ido conociendo y Serafín ha visto que no encajan y que tienen diferentes maneras de pensar: "Veo que él es más radical. No sé si es por la edad, por su forma de pensar, su religión (...) No me gusta".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en no tener un segundo encuentro. Ninguno de los dos ha sentido atracción y ambos han notado que no hay conexión entre ellos. "Es una momia (...) Me da mucha pena. Volveré, pero no me traigas a otro Serafín", ha declarado Damián.