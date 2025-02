Anna Castillo se convierte en reina de España

Prime Video prepara la cuenta atrás para el estreno de su nueva serie original española: Su majestad. Protagonizada por Anna Castillo (Nowhere, La Llamada, El Olivo) y Ernesto Alterio (Perfectos desconocidos, Un mundo normal, Narcos), la producción se estrenará en exclusiva en Prime el 27 de febrero a nivel mundial. Los actores interpretarán el papel de la princesa Pilar y Guillermo, el secretario de la princesa, respectivamente. Completan el reparto Pablo Derqui (Los renglones torcidos de Dios, Honeymoon) como el rey Alfonso XIV; Ramón Barea (Historias para no dormir, Todos lo saben, Cinco lobitos), que interpretará al jefe de la Casa Real; Ana María Vidal, (Los Artistas, primeros trazos), en el papel de madre de Guillermo; Lucía Díez, (Un hípster en la España vacía, El Cid), que dará vida a Camino, la mejor amiga de la princesa Pilar; Pablo Vázquez (Galgos), como jefe de Seguridad y Freddie Dennis (La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, The Nevers), que se meterá en la piel de un antiguo amor de la princesa, entre otros.

La serie se centra España, concretamente en el año 2024. Pilar (Anna Castillo) es una joven princesa y futura reina de España quien, de forma repentina y precipitada, se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre el rey Alfonso XIV (Pablo Derqui), que lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que igual, según las acciones que se muestran de la heredera al trono, tienen razón.

Borja Cobeaga y Diego San José son los creadores de la serie Su majestad, quienes forman el equipo de guion junto al escritor y guionista José Antonio Pérez Ledo (Órbita Laika, Ovejas eléctricas, Caminantes). Por su parte, la cineasta Ginesta Guindal (Élite, Vida Perfecta, El Vecino) firma la dirección junto a Cobeaga. Al frente de la producción ejecutiva figuran Laura Fernández Espeso, Alejandro Flórez, Javier Méndez y Diego San José de The Mediapro Studio, y Nahikari Ipiña y Borja Cobeaga de Sayaka Producciones. De esta forma, la nueva serie original española de la plataforma se estrenará en Prime Video en más de 240 países de todo el mundo el próximo 27 de febrero.