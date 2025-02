Una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' desvela su antigua relación con Jorge Fernández: "Sigues igual de guapo"

Los años parecen no pasar por 'La Ruleta de la Suerte', que día tras día ocupa una posición de privilegio en la parrilla televisiva. Es uno de los programas más queridos de la televisión y gran culpa de ello la tiene Jorge Fernández, el presentador del formato desde sus inicios en 2006.

Más allá de las diferentes pruebas y paneles, 'La Ruleta de la Suerte' es mucho más que un concurso, pues ocurren muy a menudo historias que poco tienen que ver con el juego. Eso volvió a ocurrir en uno de los últimos programas, cuando Jorge Fernández se reencontró con una antigua conocida. "Me llamo Estefanía, vengo de Vitoria y fuiste mi profesor de gimnasia cuando tenía 9 años", le dijo una de las concursantes nada más presentarse.

El presentador se quedó totalmente boquiabierto: "Me ha dado un bohío. ¿De verdad?". "Sigues siendo igual, igual de guapo", le contestó Estefanía demostrando no tener pelos en la lengua. Esto provocó el aplauso al unísono del público e incluso Jorge dejó el mostrador de presentador y se fue a dar un abrazo a su antigua alumna.

Laura Moure sonsacó más información a Estefanía

La historia no terminó ahí, si no que Laura Moure quiso meter el dedo en la llaga a ver si sonsacaba algo a Estefanía. "Hoy no jugamos, cuéntanoslo todo", le dijo la azafata de 'La Ruleta de la Suerte'.

Lo que seguramente no se esperaba era la respuesta de la concursante, que, ni corta ni perezosa, añadió: "Había una profesora que estaba completamente enamorada de ti".

"¿Qué dices? No vamos a decir quién era por si acaso, pero yo esto no lo sabía. Me pongo colorado con estas cosas, sí. Yo bastante tenía con dar clases a diez cursos, de 1º de Primaria hasta 4º de la ESO como para darme cuenta de quién estaba enamorada de mí o no. Lo tuyo fue en tercero de Primaria más o menos, ¿no? Ahí te di clase de Educación Física, no de gimnasia, intenté cambiar ese concepto…", añadió un Jorge Fernández de lo más sonrojado.