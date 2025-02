Filmin estrena la serie letona multipremiada ‘Soviet Jeans’

Filmin estrena el martes 25 de febrero, en exclusiva en España, la serie Soviet Jeans, una comedia ambientada a finales de los años 70 en la Letonia soviética y basada en varias historias reales. La trama sigue a un joven fanático del rock que es internado en un hospital psiquiátrico por razones políticas. Sin titubear, comienza a fabricar tejanos de forma clandestina junto a otros pacientes, logrando revolucionar el mercado negro.

Esta producción se ha convertido en la primera serie letona seleccionada en el prestigioso festival Séries Mania, donde obtuvo el Premio del Público y el galardón al Mejor Actor para Karlis Arnolds Avots. Durante su premiere, recibió excelentes críticas por parte de medios especializados, como Cineuropa, que la describe como «una especie de Good Bye Lenin!».

«Decidimos adoptar un tono radicalmente distinto al que suele usarse para retratar esa época, que tiende a ser dura y sombría», explica Teodora Markova, showrunner de la serie junto a Stanislavs Tokalovs. «En el comunismo, la gente también bromeaba; de hecho, era su mecanismo de supervivencia. Muchos aprendieron a burlarse del sistema, y ese es nuestro punto de partida».

Aquí, los personajes no se dividen en buenos y malos; son «víctimas de un sistema opresivo, viven aturdidos, pero fingen tener el control de sus propias vidas. El protagonista comienza como un simple embaucador y acaba convirtiéndose en un rebelde. Queríamos que los espectadores sintieran que hay esperanza, que es posible encontrar fuerza y libertad dentro de uno mismo».

El contexto de la serie no es casual: nos sitúa en un tiempo y lugar muy específicos. «La Letonia soviética no tenía nada que ver con la Rusia soviética. Había más libertades, pero aun así, encontrar el equilibrio entre no romantizar la Unión Soviética y mostrar a quienes intentaban vivir sus vidas de la mejor manera posible fue un reto», añade Markova.

Historias reales

La historia, además, parte de relatos reales escuchados a su alrededor: «Mis padres también eran fanáticos del rock y algunos de sus amigos fueron arrestados por tocar música de los Beatles».