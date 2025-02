Catro cantos de taberna disputan mañá a final de «Traes unha cantiga?» na TVG

O programa Traes unha cantiga? celebra mañá (TVG, ás 17.30 horas) a final da súa segunda tempada, na que catro das agrupacións que semana a semana contribuiron a poñer en valor os cantos de taberna medirán as súas propostas en dúas categorías: mellor interpretación e peza máis popular.

O espazo, realizado por Producións Celta, escolleu a Taberna D’Nieto de Trazo como escenario para esta final, na que actuarán as agrupacións Zoadeira, de Ourense, Xermolos, de Guitiriz, Coitelo de Pau, da Coruña, e Xurupia, de Cenlle.

Presentado por Noelia Rey, na emisión desta semana volverán estar presentes os membros do xurado permanente do programa, Xurxo Fernandes, experto en música tradicional galega, e Samuel González, guitarra e voz do grupo The Rapants. Canda a eles, estará Fátima Pego, unha das voces da Orquestra Panorama. Pego, ademáis, é neta de Xosefa de Bastales, pandeireteira e cantareira imprescindible na música tradicional galega, que faleceu hai poucos meses e á que o programa renderá unha homenaxe.

As pandeireteiras Zoadeira, de Ourense, vinculadas á Asociación Música e Cultura de Galicia, foron elexidas polo xurado na súa semifinal para o duelo final pola mellor interpretación. Cantarán ‘Ai, Maruxiña’, unha cantiga moi popular nas tabernas galegas e que tamén está presente no repertorio de varios grupos, como Malvela ou Os Carunchos.

A agrupación que lle disputará o premio será Xermolos, de Guitiriz, que gañou a mellor interpretación na comarca da Terra Chá e acadou a final coa cantiga ‘O quer que lle quer’, da que fixo unha versión cantándoa a modo de regueifa entre homes e mulleres.

Na modalidade de cantiga máis popular compiten Coitelo de pau, grupo da Coruña que defende a cantiga ‘A saia da Carolina’. Cantan a versión de Fuxan os Ventos, que popularizou a canción cando fixo a primeira gravación no ano 1978, no seu disco Sementeira.

Xurupia, grupo canto de taberna formado por un grupo de xubilados de Laias, no concello de Cenlle, defende a cantiga ‘O andar miudiño’. Peza popularizada pola Roda, no seu primeiro disco: A Roda, en 1977. Ten a súa orixe nunha canción mineira asturiana. A día de hoxe pode considerarse un himno dos cantos de taberna.

Unha macroenquisa realizada en toda Galicia pola empresa de demoscopia Sondaxe decidirá cal das dúas cantigas acada o título de máis popular.