Un soltero de 'First Dates' acaba con su cita de inmediato tras conocer este detalle: "Para mí son cosas incompatibles"

Es usual que en las relaciones de pareja aparezcan problemas en el día a día. Algunos de estos contratiempos o dificultades tienen fácil solución, sin embargo, otros no son tan fáciles de solucionar y pueden tener graves implicaciones en la vida diaria y el desarrollo de la pareja.

Uno de los motivos por los que muchas parejas discuten es por el tabaco. Ese problema aparece cuando uno de los dos es fumador y la otra parte no quiere ni oír hablar de la palabra tabaco, algo muy común entre varias parejas.

Eso es lo que les sucedió a Pepe y Esther en su cita en 'First Dates'. Pedro, un guardia civil malagueño muy activo y disciplinado entraba muy contento al programa de Carlos Sobera con el objetivo de encontrar a alguien con quien pueda llegar a enamorarse de nuevo. Su cita iba a ser Esther, una auxiliar de enfermería y camarera malagueña que, al igual que el guardia civil, es una gran apasionada del deporte: “El gimnasio te da vida”, pero a la que también le gusta salir un poco y la música electrónica, algo que no ayudaría en la relación con el soltero.

Tras un buen primer encuentro entre los dos solteros, en un momento de la cena, Esther le preguntó si le gustaba salir. "Pues mira Esther, yo no soy nada fiestero. No te miento, llevo 17 años de guardia civil y habré salido dos o tres veces", cuando Esther quedó sorprendida. "Realmente no me gusta la vida nocturna y prefiero disfrutar de la vida por la mañana y por la tarde", detalló ante las cámaras del programa de Mediaset. "Además, no bebo alcohol, y cuando sales de fiesta y tú no estás contenta, pienso yo aquí ya sobro"

"Chico, a mí se me cae la casa encima, yo lo que quiero precisamente es calle" desveló Esther al programa al saber del gusto de su pretendiente. "Pues a mí me gusta la fiesta, los festivales, la música electrónica y busco nuevos djs que su música me guste". El guardia civil entonces preguntó el detalle que haría definitivamente tumbar sus ganas de seguir con la cita. "¿Fumas?", preguntó Pepe. "Físicamente tiene un buen físico, pero luego fuma y para mí son cosas incompatibles".

La decisión final

Tras la cena, Pedro explicó que no tendría una segunda cita con Esther por todas las cosas incompatibles que ve en una posible relación de futuro. Por su parte, Esther detalló que le había parecido una buena persona y que incluso podrían llegar a ser amigos, pero que la vida de Pepe era un "poco demasiada seria" para ella.