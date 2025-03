Las series reviven la tragedia de Lockerbie

Sucedió cerca de la Navidad, el 21 de diciembre de 1988. Los 259 pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 103 de Pan Am, un Boeing 747 que viajaba de Londres a Nueva York, perdían la vida tras la detonación de un artefacto explosivo oculto en los equipajes. Con ellos fallecían, además, once personas de la tranquila localidad escocesa de Lockerbie, sobre la que cayeron los restos del avión. Fue el atentado terrorista más mortífero de la historia en el Reino Unido y el que más víctimas estadounidenses (190 personas) se cobró antes de la tragedia del 11-S.

En las últimas décadas, los vecinos de Lockerbie han hecho lo imposible por recuperar una idea de normalidad y tener luz y color en sus barrios, incluidos los más tocados, Rosebank Crescent y Sherwood Crescent. Pero este año les ha tocado enfrentarse de pleno a su trauma. En primer lugar con el estreno de Lockerbie: en búsqueda de la verdad (SkyShowtime), serie creada por el dramaturgo David Harrower a partir de un libro coescrito por el verdadero doctor Jim Swire, quien perdió a su hija Flora en el atentado y acabó convertido en portavoz de las familias de víctimas de Reino Unido. Como vemos en la ficción, Swire emprendió un largo viaje de décadas, a través de naciones diversas, en busca de la verdad. O de su verdad.

La justicia escocesa condenó en 2001 a cadena perpetua al agente secreto libio Abdelbaset al-Megrahi por su implicación en el atentado. Murió en Trípoli en 2011, dos años después de haber sido liberado, no sin poca controversia, por razones humanitarias; sufría un cáncer de próstata. Pero Swire y sus seguidores no quedaron satisfechos con esa sentencia. Consideraban a Meghari un chivo expiatorio y apuntaban hacia la responsabilidad de Siria e Irán.

Familiares de víctimas, sobre todo estadounidenses, han criticado que en Lockerbie: en búsqueda de la verdad se omita que la sentencia del único condenado fue confirmada no una, sino dos veces, tras apelaciones, o que se muestre a Megrahi «como un hombre inocente con el que se debería empatizar». Pero David Harrower opina de otro modo sobre su propia serie. En su opinión, no se presenta al doctor Swire como dueño de una verdad única, sino como un narrador no del todo de fiar.

La producción cuenta con un protagonista de lujo como Colin Firth. A su lado brilla también Catherine McCormack (antigua protagonista femenina de Braveheart) como Jane, esposa que intenta en vano que su marido deje a un lado su obsesión y mire hacia otros paisajes en la vida.

Este mismo año llegará a BBC One y, después, globalmente a Netflix Lockerbie, escrita por Jonathan Lee y Gillian Roger Park. En esta ocasión, se observará el atentado desde la perspectiva de la investigación conjunta entre Escocia y Estados Unidos, desde la búsqueda exhaustiva de pruebas sobre el terreno al discutido juicio de Megrahi en la antigua base militar de Camp Zeist (Países Bajos). En su lujoso reparto, nombres como Eddie Marsan, Peter Mullan o Merritt Wever.

Por la parte puramente documental, SkyShowtime ofrece la miniserie de 2023 Lockerbie, una reconstrucción de los detalles que rodearon al atentado y que explora las distintas teorías que emergieron de la investigación.

BBC Scotland estrenará en algún momento del año Lockerbie: Our story, documental de una hora que explicará, a través de familiares y amigos, quiénes fueron seis de las víctimas.