Clive Owen toma el testigo de Humphrey Bogart

El martes 11 de marzo llega a Filmin la serie estadounidense Monsieur Spade, creada por Tom Fontana (Oz) y Scott Frank (Gambito de dama). Clive Owen (Hijos de los hombres) protagoniza la serie dando vida al detective Sam Spade en una historia que se sitúa en Francia, 20 años después de los acontecimientos en los que Spade, interpretado por Humphrey Bogart, se vio envuelto en El halcón maltés (John Huston, 1941), la adaptación cinematográfica más célebre del personaje creado por Dashiel Hammett. En Monsieur Spade, Sam Spade vive retirado y tranquilo en un pueblecito francés, pero se ve obligado a volver a la acción cuando seis monjas de la región aparecen asesinadas y su antiguo adversario Philippe Saint-Andre (Jonathan Zaccaï) parece estar de algún modo involucrado.

«Cuando comienza la historia, le están haciendo un examen de próstata. Le dicen que tiene las primeras etapas de un enfisema y le piden que deje de fumar. Y no lleva sombrero de fieltro, ni abrigo, ni arma. Simplemente vive una vida muy tranquila». Así introduce Scott Frank a Sam Spade en esta serie que se apropia y trata de modernizar a un icono del género negro muy anclado a la sociedad y a la masculinidad de la primera mitad del XX. «Hoy en día, hay mucho que decir sobre los hombres blancos de mediana edad: los malos modelos a seguir y los posibles nuevos modelos. Pensé en tipos como Humphrey Bogart o Sam Spade o Philip Marlowe: ¿qué pasa con ellos cuando envejecen?», explica.

La serie se beneficia de la que posiblemente es la mejor interpretación de Clive Owen en los últimos años. El actor no dudó ni un momento en aceptar el papel: «Soy un gran fan del género. Soy un gran fan de Bogart y, a su vez, de Spade. Y soy fan del Philip Marlowe de Raymond Chandler, así que todo ese mundo me resulta muy emocionante. Y luego añades a Scott Frank, a quien considero uno de los mejores escritores que hay. He leído varios de sus guiones a lo largo de los años y siempre lo he tenido en la más alta estima», dice el actor.