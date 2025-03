Filmin estrena ‘Not A Pretty Picture’ para celebrar el 8-M

Filmin reafirma su compromiso con la reivindicación del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, con el estreno de cinco películas que abordan historias fundamentales para el movimiento feminista. La selección incluye desde clásicos como Not a Pretty Picture, de Martha Coolidge, hasta relatos de plena actualidad como Ms. President, sobre la primera mujer presidenta de Eslovaquia. También destaca Cuando las mujeres pararon Islandia, que revive la histórica huelga de mujeres que transformó el país. Estos títulos se suman a la colección de más de 180 documentales sobre feminismo disponibles en Filmin, entre los que sobresale Black Box Diaries.

Encabezando la colección se encuentra la pionera obra de Martha Coolidge, Not A Pretty Picture (1975), restaurada en 4K. En este híbrido entre documental y ficción, la directora reconstruye su propia historia de abuso a los 16 años. Nelly & Nadine (2022) relata la conmovedora historia de amor entre dos mujeres en un campo de concentración en 1944. Décadas después, la nieta de una de ellas rescata su memoria a través del diario íntimo de Nelly.

Cuando las mujeres pararon Islandia (2024) revive el día de 1975 en el que el 90 % de las mujeres islandesas salieron a las calles en huelga, negándose a limpiar, cocinar o cuidar de sus hijos. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género y consolidó a Islandia como referente mundial en la materia. Contada en primera persona por sus protagonistas, esta historia es tan revolucionaria como cómica. Otro momento clave del feminismo lo protagoniza Zuzana Èaputová, primera mujer presidenta de Eslovaquia, cuya trayectoria conocemos en el documental Ms. President (2024).

También en el ámbito político, la serie Female Power: Las mujeres más poderosas de Europa (2024) ofrece un recorrido histórico por las figuras femeninas que han dado forma a la Europa moderna y Remember My Name (2023) narra la historia de un grupo de menores migrantes no acompañados que encuentran en la danza un hogar.