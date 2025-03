La única cita de 'First Dates' que nunca fue emitida: Carlos Sobera desvela por fin los motivos

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El presentador concedió una entrevista a la Cadena SER de Catalunya, en la que explicó que hay una cita que no se puedo emitir: "La peor fue una cita entre dos chicos. Uno era del PP y el otro de Podemos y fue extraordinario. No pudimos emitirla, fue imposible. ¡Imagínate lo que pasó!".

Sobera comentó que primero llegó el soltero del PP, que "era muy educado", pero el chico que votaba a Podemos, "por lo visto, había aclarado que no quería ligar ni casarse, ni tan siquiera mantener relaciones sexuales con alguien que fuera del PP".

El presentador vasco decidió decírselo desde el primer momento: "Cuando se enteró, montó en cólera. Y a partir de ahí fue tan absolutamente indomable la situación... era irreconducible. Entonces les dije que lo mejor era que cada uno se fuera a su casa y que se apuntaran a Tinder o algo porque estaba claro que aquí no".

@sercatalunya 🗣️ "Un noi del Partit Popular i un de Podemos. Quan el de Podemos es va assabentar que el seu acompanyant era del PP va entrar en colera i la situació va ser indomable". ❤️❌ Carlos Sobera explica quina va ser, per a ell, la pitjor cita de @firstdates_tv. 🖇️https://youtube.com/watch?v=4aw5NsoNybo ♬ sonido original - SER Catalunya

"La política a veces tiene esto, que nos radicalizamos. Pero para conocerse, para cenar o tomar algo tampoco tiene que influir tanto", finalizó Carlos Sobera.