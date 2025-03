Una modelo malagueña con mucha autoestima se lleva una sorpresa en 'First Dates': "Ningún hombre me ha rechazado"

Bibiche llegó a 'First Dates' con la confianza por las nubes y la certeza de que su encanto siempre le había abierto todas las puertas. La modelo y azafata de eventos, originaria de la República del Congo y afincada en Málaga, se mostró segura de sí misma desde el primer momento y dejó claro que nunca antes había sido rechazada por un hombre. Sin embargo, la cita que tuvo esa noche le deparó una sorpresa que no esperaba.

Antes de recibir a los solteros, Carlos Sobera reflexionó en el programa de Cuatro sobre el amor con una de sus habituales frases: “El amor no solo depende de ti, por eso tú dedícate a entregar tu corazón y seguro que encuentras a alguien que lo quiera conseguir”, comentó el presentador. Tras esas palabras, la protagonista de la noche hizo su entrada en el restaurante del amor.

Desde el principio, Bibiche se describió como una persona con un carisma arrollador. “Brillo allá donde voy. Pienso que cada uno es único, todos tenemos algo que no tienen los demás. Tengo luz propia y mucha seguridad”, afirmó con convicción. Cuando Sobera le preguntó a qué se dedicaba, ella respondió con la misma confianza que la caracterizó durante toda la velada: “Soy modelo y azafata de eventos. Cada día me miro al espejo y le doy gracias a Dios. Mi belleza me ha abierto muchas puertas y ningún hombre me ha rechazado”, aseguró.

La cita no fue como la modelo esperaba

Bibiche, en 'First Dates'. / CUATRO

Su cita fue Ángel, un gaditano que tampoco escatimó en autoestima. “Soy un chico guapo, simpático, agradable y me quiero mucho. Tengo muchos espejos en casa. Mi madre me pregunta por qué escucho a Julio Iglesias, y es porque me identifico con él”, explicó. Sin embargo, la atracción no fue mutua. Desde el primer momento, Bibiche notó que Ángel no era su tipo.

Cuando ambos pasaron a la mesa, la conversación dejó aún más claras sus diferencias. “He dejado el alcohol este año porque no es bueno”, le comentó Bibiche. Ángel intentó restarle importancia: “Yo, de vez en cuando, me tomo una copita y demás…”. En un momento dado, incluso solicitó una copa más fuerte: “Una bien cargadita”, le pidió a una de las camareras. Esa actitud terminó por agotar la paciencia de Bibiche, que dejó clara su postura: “Yo, alcohólicos no, ¡eh!”.

Al final de la velada, el desenlace fue inesperado para la joven. Ángel decidió que no quería repetir la experiencia con ella. “He visto que no congeniamos”, afirmó el gaditano. Con esa declaración, se convirtió en el primer hombre en rechazar a Bibiche, una situación que ella no había vivido hasta ahora.