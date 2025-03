El prejuicio de una soltera en 'First Dates' tras ver a su cita por primera vez

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Eva, de 46 años, y a José Luis, de 49 años. Solo al entrar al restaurante, la soltera ha explicado que no ha tenido mucha suerte con el amor, ya que ha fracaso en sus tres relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. "Busco la tranquilidad y lo necesito", ha recalcado a Sobera.

En cambio, él se ha presentado como un "me gusta ser un tío solitario". Al verse, la primera reacción de Eva ha sido muy sincera: "No me ha gustado físicamente". Por el otro lado, a José Luis sí que le ha llamado la atención su cita. A pesar de que no han conectado a nivel físico, la soltera ha decidido seguir conociendo a su cita.

En el primer compás de la cita, Eva ha ido cambiando la su opinión sobre José Luis, ya que le había juzgado solo por su físico. "Tiene las ideas claras y eso es lo que me gusta de las personas", ha manifestado ella. Además, le ha encantado saber que a él le gusta todo tipo de música excepto el reggaetón.

Otra de las cosas que le ha gustado a ella es que no tenía novia desde el 2017, un suceso que le demuestra que no es un ligón. “Me ha sorprendido, le veía rollo ligón porque le sale esa manera de hablar, pero no, me ha gustado", ha explicado. Asimismo, José Luis ha destacado que "me has parecido una persona simpática y que tenemos muchas cosas en común".

En el momento cumbre de la cita, ambos han decidido tener una segunda cita. Aunque, ella ha reconocido que al principio le había juzgado por su apariencia física: "Pensaba que eras un macarrilla".