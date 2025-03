Jorge Fernández desvela el alimento cotidiano que le hizo enfermar y perder mucho peso: "Lo comí todos los días durante 15 años"

Jorge Fernández es ya historia viva de la televisión en España. El presentador de 'La Ruleta de la Suerte' encadena 18 años bajo el paraguas de Antena 3, acumulando incontables programas y premios entregados y, por el momento, parece que por su mente no pasa dejarlo a corto plazo.

En estas casi dos décadas en la pequeña pantalla, el que fuera Mister España en el año 2000 ha vivido infinidad de anécdotas. Ha entregado increíbles botes, ha presenciado fallos increíbles, como el clásico "alcachofas con lacón"; e incluso algún concursante se le ha declarado en pleno directo.

Además, a esto se debe sumar que su exposición pública hace que ya muchos detalles de su vida privada sean conocidos. De él se conoce, por ejemplo, que vive en Bilbao pese a grabar 'La Ruleta de la Suerte' en Madrid, que su pareja es Nora Aristegui y que hace 7 años sufrió una dura enfermedad que le hizo perder hasta 12 kilos. Sobre esta enfermedad habló en el podcast 'Tengo un plan' y culpó al atún y al mercurio que contiene de haberle echo perder mucho peso.

Así fue el problema de Jorge Fernández con el atún

"La gente sabe que eres el presentador de 'La Ruleta de la Suerte', sabe que estás cuadrado y también sabe que lo pasaste mal con varias enfermedades. ¿Qué ocurrió?", le empezó preguntando Juan Domínguez, copresentador del podcast 'Tengo un plan'.

"Me empecé a sentir mal hace como 7 u 8 años. Pero me empecé a sentir mal, mal, mal; y no sabía por qué. Yo cuido mi alimentación, hago deporte, gestiono mi sueño... Hago todo lo que se dice que hay que hacer bien. Me empecé a sentir muy mal y resulta que por un lado yo tenía el síndrome de Lyme, provocado por la picadura de una garrapata", respondió Jorge Fernández sobre una de las enfermedades que padeció.

Además del síndrome de Lyme, el presentador admitió haber sufrido otra grave enfermedad fruto de su masivo consumo de atún: "Vi que tenía mercurio también. Muchos niveles de mercurio, porque yo durante 15 años de mi vida comí muchísimo atún. Muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo".

Sergio Beguería, el otro copresentador de 'Tengo un plan', le preguntó si creía que lo consumía todos los días y Jorge admitió que practicamente sí: "Me hacía los sandwiches de atún para ir al gimnasio porque el atún es proteína, omega 3... Yo no sabía que el atún tenía mercurio, entonces me ponía morado. Entre una cosa y otra no sé si habría un día que no comiese atún, así durante 15 años. Y claro, tenía unos niveles brutales".

Entrando más en detalle, el presentador llegó a confesar que perdió una gran cantidad de peso: "El mercurio es un disruptor endocrino. Es un desestabilizador hormonal y eso fastidia todo el organismo. Yo me hacía analíticas y tenía la TSH por arriba, la testosterona por abajo... Adelgacé 12 kilos y no sabía por qué".