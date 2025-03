Borjamina estalla contra Jorge Javier Vázquez por el último "desprecio" de Telecinco a los 'Mozos de Arousa': "Pasad página"

Han pasado ya cuatro meses desde que los 'Mozos de Arousa' dijesen adiós a 'Reacción en Cadena' en medio de una gran polémica. Los tres jóvenes de Vilagarcía habían batido prácticamente todos los récords en los concursos de televisión y se llevaron un bote de algo más de 2,5 millones de euros, sin embargo, las cosas no acabaron como deseaban ninguna de las partes.

La eliminación de los 'Mozos' llegó después de que se filtrase que los gallegos darían las Campanadas de Fin de Año en Telecinco, pero finalmente se retractaron. Esto causó un gran revuelo y, casualidad o no, a los pocos días se anunciaba el fin de su participación en 'Reacción en Cadena'. Desde entonces, los gallegos han mostrado en más de una ocasión sentirse traicionados por la cadena y esta no ha ocultado su malestar con los gallegos olvidándose completamente de ellos para ninguna colaboración.

Lo ocurrido en el programa de Jorge Javier Vázquez 'Hay una cosa que te quiero decir' ha sido el último desprecio que Borjamina no ha querido dejar pasar. El formato recibía a Ion Aramendi, que se reencontraría con Dani, un niño de 11 años que padece leucemia y con el que coincidió el año pasado en una sesión de fotos. Previo al reencuentro, el programa quiso hacer un pequeño homenaje al presentador con un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos en 'Reacción en Cadena', pero ocurrió lo que nadie esperaba: ni rastro de los 'Mozos de Arousa' pese a ver sido los protagonistas del concurso durante un porcentaje altísimo de la historia del programa.

Este desprecio no fue pasado por alto por Borjamina, que siempre activo en 'X', manifestó a través de redes sociales su malestar con Jorge Javier y su programa a partir de un enigmático mensaje que, sin embargo, habla por si solo: "Mozos who".

mozos who — Borjamina (@Borjamina) March 22, 2025

Los seguidores de los 'Mozos de Arousa' les piden que 'pasen página'

Borjamina en 'Reacción en Cadena' / TELECINCO

El gran cariño que los 'Mozos de Arousa' recibían de sus seguidores durante su etapa en 'Reacción en Cadena' se ha trasladado a las redes. Durante el conflicto, fueron los primeros en apoyarles y a día de hoy siguen con atención cada movimiento de los jóvenes gallegos.

Este último mensaje no ha sido una excepción y algunos de sus seguidores han decidido responder a la cuenta oficial de Borjamina. "En T5 no tienen vergüenza!! Desde que os fuisteis yo ya no lo veo", le puso @felitiki. "Me parece muy bien lo que han echo los mozos y lo que reivindican me parece totalmente injusto lo que han echo con ellos ,son los mejores concursantes que han pasado x el concurso y este desprecio hacia ellos no se lo merecen", comentó también @SarayMo22765376.

Pero como en cualquier publicación de 'X', no faltó el hater de turno que no estaba de acuerdo con el comentario de Borjamina: "que pesados sois, no? pasad página... ya está".