Dos solteros protagonizan la cita más rápida de la historia de 'First Dates': "¡No eres lo que estoy buscando así que me voy a ir!"

'First Dates' siempre se ha caracterizado por emitir citas que han aguantado hasta al final incluso se han visto encuentros que no iban más allá, donde no existía ni una atracción física, pero rara vez ha ocurrido lo que le sucedió a Miguel en el programa de Cuatro. Todo parecía normal hasta que la cita dio un giro totalmente inesperado.

Miguel, un hombre que se casó con una mujer y creó una familia, pero en realidad siempre ha sentido atracción por los hombres llegaba al espacio televisivo de Carlos Sobera en busca de un nuevo amor. Por su parte, Jose Manuel también le había ocurrido la misma experiencia.

Su cita iba a ser José Manuel un animador de hotel de Benidorm que buscaba a alguien porque según él: "Solo tenemos una vida y hay que disfrutarla". Desde que el soltero vio quien iba a ser su cita dejó muy claro al programa lo que pensaba. "No me gustan viejos, pero me gustan maduritos como yo".

"No hace falta decir nada. No me veo para nada con Miguel, somos como el yin y el yang". Nada más sentarse a leer la carta de comida del restaurante, el animador de Benidorm se dio cuenta de que no quería seguir conociendo a su pretendiente. "Lo siento mucho, no eres lo que estaba buscando. Me voy ya. Para qué te voy a mentir y voy a estar aquí. Es que solo hay una vida y hay que aprovecharla", explicó José Manuel a Miguel, sorprendido ante las palabras de su cita.

José Manuel se levantó de la silla y saludó a Miguel / CUATRO

"Es que se ha levantado enseguida. No ha tenido ni la educación de esperar allí, de al menos cenar y luego irse. El chico ha cogido y se ha largado", explicó Miguel ante las cámaras de Cuatro. Tras abandonar el restaurante, José Manuel explicó a Carlos Sobera lo que sucedió para que se fuera del restaurante. "No era lo que buscaba, me he ido porque no veía la necesidad de estar allí si no me voy a encontrar a gusto", razonó el soltero.