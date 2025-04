Laura Moure se sincera sobre su paso por 'La Ruleta de la Suerte': “Estoy encantada con la decisión”

Laura Moure se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de las mañanas en televisión tras su paso por 'La Ruleta de la Suerte', el programa de Antena 3 que conduce Jorge Fernández y en el que su papel es fundamental tanto para la resolución de los paneles como en otros momentos relevantes del espacio.

Su espontaneidad y la buena atención que siempre dispensa a los concursantes le han valido el aprecio del público, y Moure ha conseguido ganar cada vez más importancia en el programa, formando un tándem perfecto con su compañero presentador, con quien mantiene una muy buena química que se transmite a través de la pequeña pantalla.

Ahora, con motivo del décimo aniversario de 'La Ruleta de la Suerte', la presentadora y modelo se ha sincerado acerca de su trayectoria en el programa y sus comienzos, momento en el que tuvo que renunciar a su prometedora carrera en las pasarelas para dar el salto a televisión. Una oportunidad que no quiso desaprovechar y de la que, dice, no se arrepiente.

"No me dejaron irme"

En una entrevista para conmemorar los diez años de emisión del famoso concurso televisivo, Laura Moure habla sin tapujos de cómo tomó la decisión de presentar 'La Ruleta de la Suerte'. "Me llamaron para el casting. Yo estaba a punto de viajar a Milán a la temporada de ahí y no me apetecía nada", admite Moure al rememorar el instante en el que recibió la llamada que cambió su vida.

"Fue como, bueno, voy a retrasarlo, voy a probar, y ya no me dejaron irme", recuerda. "Me estuvieron llamando todo el rato, que me querían ver otra vez, 'te queremos ver otra vez', y yo 'pero me tengo que ir', 'no sé que hacer si irme o no irme'. Y al final no me fui".

Para Laura, la decisión que tomó fue la acertada aunque reconoce que añora su vida como modelo. "Creo que hice muy bien. Me da un poquito de pena porque echo mucho de menos. Era una vida muy diferente. Son muchos años pero no lo puedo cambiar por nada. Ahora estoy 'tranquilita' en Madrid, nadie me está mareando de arriba para abajo. Veo a mi madre, a mi familia, estoy con mi chico... Estoy encantanda. No he podido tomar mejor decisión", afirma tajante.