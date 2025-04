Alba Carrillo, sobre González Rivas: «É cabezón, por iso chegou a onde chegou»

O afamado cirurxián Diego González Rivas ensinará A Coruña durante un día á modelo e comunicadora Alba Carrillo hoxe, mércores, ás 21.50 horas na TVG, nun novo episodio de A miña gran cidade. A convidada só tivo boas palabras para o seu anfitrión: «A xente tenlle moito cariño a Diego na Coruña, é un orgullo», confesa Carrillo, que considera o seu anfitrión «a persoa máis importante coa que estiven nunca» e a quen «deberían darlle o Princesa de Asturias».

O cirurxián salienta o «auténtica e natural» que lle parece Carrillo, unha muller «moi divertida» a quen deberá conquistar para que, ao final do programa, decida quedar na cidade herculina uns días e non escolla regresar a Madrid.

Aínda que ambos compartirán un día enteiro, o médico terá tan só unha hora para sorprender a súa convidada con experiencias que ensinen a Coruña máis diferente. «Teño as expectativas moi altas», comenta Carrillo.

Surf no Orzán

A parella comezará o seu itinerario cunha visita ao monte San Pedro para contemplar «unhas vistas marabilllosas» da cidade cheas de historia na que falaron dos seus comezos. «Eu era un caso perdido, quería ser cómico e saín médico!», confesa entre risas González Rivas.

Tamén desfrutarán no emblemático bar La Bombilla de tapas herculinas acompañadas de música tradicional, unha combinación que sorprendeu a Carrillo: «Andar de parranda e durmir de pé, A Coruña é a miña cidade, represéntame!».

Logo, como «en Galicia comemos moito», xantarán no Tira do Playa con vistas ao mar. «A comida galega debería ser patrimonio da Humanidade!2, proclama a modelo, fascinada polos percebes e a robaliza.

Para rematar, o cirurxián levará a súa convidada ao límite cunha experiencia arriscada: unha clase de surf na praia do Orzán, un plan que non entusiasma a Carrillo malia a insistencia do seu anfitrión. «É cabezón, por iso chegou a onde chegou!», explica.

Tras unha intensa hora chea de grandes sorpresas, Alba Carrillo deberá tomar unha decisión: marchar da Coruña ou quedar uns días pola gran cidade de Diego González Rivas. A escolla non é nada fácil.