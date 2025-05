Todos los seguidores de Pasapalabra saben que Manu y Rosa, los actuales concursantes, son los reyes del Rosco, pero no así de La Pista. Esta última prueba consiste en adivinar una canción que está sonando y tanto al madrileño como a la gallega se les resiste día tras día. Pero este miércoles Rosa ha roto la mala racha y ha protagonizado un gran acierto. Y no solo eso: se ha animado a cantarla. "Me enamora, que me hables con tu boca me enamora...". El tema es de Juanes del año 2007.

"El día que hagamos un resumen de los momentos más épicos del programa, uno será tus aciertos a la primera, porque creo que ha habido uno o dos. ¡Cinco segundos! ¡Enhorabuena! ¡Vámonos!", respondió a Rosa el presentador, Roberto Leal. ¿Habrá tenido que ver algo en este acierto la proximidad de Manu? El concursante madrileño se lleva a las mil maravillas con la gallega y entre ellos, salta a la vista, hay química y mucho cariño. Precisamente Manu afirmó durante La Pista: "Espera, Roberto, que me emociono". Lo dijo de broma, llevándose incluso la mano al ojo, tras pronunciar Roberto Leal una frase de motivación para afrontar la prueba: "Después del momento más oscuro de la noche, siempre amanece". Esta es la profesión real de Manu fuera de Pasapalabra El duelo de este miércoles en el Rosco estuvo igualado hasta el último segundo, pero finalmente venció Rosa. La palabras "moscas" alejó a Manu del bote de Pasapalabra (1,4 millones de euros) y que le hizo quedar eliminado. "Con la M, partículas encendidas que quedan cuando se quema un papel y que se van apagando poco a poco", pronunció el presentador, Roberto Leal. El concursante madrileño no dudó y contestó: "¡Moscas!". Falló. Primera letra roja, después de 9 aciertos. "Monjas", se corrigió él mismo al segundo. Y monjas era la respuesta correcta. A partir de ahí, el rosco de Pasapalabra fue trepidante. Manu, consciente de que con un error podía acabar en la silla azul, metió el turbo y acabó la primera vuelta con 18 aciertos y decidió plantarse con 21. En ese momento su rival, Rosa, todavía iba por la U y acumulaba tan solo 12 letras verdes. Pero la concursante gallega volvió a sorprender al público protagonizando una gran remontada. No solo logró empatar en aciertos a Manu, sino que no tuvo fallos y la última letra entró casi en el último segundo. "Madre mía Rosa, entró esa última palabra, "tiritona". Te pones con 21, era los que necesitabas, son los mismos que Manu pero sin fallos... Gana Rosa, 1.200 euros para ella, al límite, Manu tendrá que ir a la silla azul", resumió Roberto Leal. Esta es la profesión real de Manu fuera de Pasapalabra Rosa y Manu es la pareja del momento en Pasapalabra. El madrileño lleva más de 200 programas en antena y la gallega alrededor de 100 programas. Con tantos roscos a sus espaldas, la gran pregunta es: ¿Cuándo se llevará uno u otro el bote? Tirando de hemeroteca, Rafa Castaño, el sevillano que logró el mayor bote de la historia de Pasapalabra, necesitó 197 programas para conseguirlo. Óscar Díaz, el último ganador del gran premio, lo hizo en 157 programas. Menos aún tardó Sofía, que solo necesitó 62 programas para hacer historia en el concurso que presenta Roberto Leal. Pablo Díaz, el primer campeón, se hizo con el bote de Pasapalabra el 1 de julio de 2021, ganando la friolera de 1.828.000 euros. A sus espaldas quedaron 260 programas llenos de humor, estrategias, bailes en La Pista... un sinfín de experiencias que lograron que Pablo Díaz formase parte de la familia de Pasapalabra. ¿En qué consiste el programa? Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa. El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.