El cine gallego documental sube el telón de PlayDoc de Tui

El festival internacional de cine documental Play-Doc levantó ayer el telón de su vigésimo primera edición en Tui. Acudieron al acto, entre otras autoridades, el conselleiro de Cultura, José López Campos; el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el diputado provincial Jorge Cubela, además del alcalde tudense, Enrique Cabaleiro. Tras el acto institucional, se proyectó la primera película del festival, Quieres salir, puedes entrar, un retrato singular del poeta gallego Carlos Oroza en el centenario de su nacimiento. El filme, de Pablo Villalobos, compite en la sección Galicia, que abre la agenda de hoy con la proyección de Deuses de pedra, de Iván Castiñeiras; y Maroun, regresa a Beirut, de Feyrouz Serhal. En la sección internacional, hoy abrirá la competición Bogancloch, de Ben Rivers.

La jornada de hoy estará dedicada a las retrospectivas de los cineastas Michael Roemer y Monte Hellman. Del primero se proyectará Dying y Pilgrim Farewell y del segundo se reproducirán The shooting y Ride in the whirlwind. Completará el programa de este jueves la proyección de Maya miriga, de Nirad Mohapatra. Dicha película se encuadra dentro de la retrospectiva que dedica este año Play-Doc al cine indio, concretamente al difundido por la Film Heritage Foundation. El festival, con sede principal en el Teatro Municipal de Tui, aunque también ocupa otros espacios de la localidad, se extiende hasta el domingo, con numerosas proyecciones, tanto de cine internacional como hecho por realizadores gallegos. Los premiados en ambas categorías se darán a conocer el propio domingo por la noche.