«Sabía que Massiel ganó Eurovisión, pero no lo de Serrat»

Patrick Criado es uno de esos actores a los que hemos visto crecer en pantalla, ya que su primer éxito le llegó siendo solo un niño gracias a la serie Águila Roja. A sus 29 años, ha tenido papeles importantes en Antidisturbios, Las noches de Tefía, Mar de plástico, Vivir sin permiso, La línea invisible, La virgen roja, Bajocero... Ahora protagoniza la miniserie de Movistar Plus+ La canción, que muestra los entresijos de la victoria de Massiel en Eurovisión en 1968.

Tanto Carolina Yuste como Marcel Borràs interpretan a personajes conocidos en La canción, Massiel y Serrat. Usted es el directivo de RTVE a quien le encomiendan ganar Eurovisión. ¿También está inspirado en una persona real?

Según me contó Fran [Araújo, el creador] es un personaje inventado, pero se inspiró en una mezcla de muchas personas reales.

Es un directivo de RTVE muy joven, pero con mucha ambición.

Lo que a mí me hace gracia de él es que se encuentra de repente con Eurovisión y lo usa para ascender a nivel político, que es lo que le interesa. No le gusta la música, no sabe nada de ese mundo, pero esta experiencia le abre una puerta que no conocía de sí mismo y del mundo que lo rodea, le da la oportunidad de mirarse en el espejo y verse de otra manera. Incluso lo de crecer a nivel político se queda en segundo plano.

A pesar de su ambición resulta entrañable por sus inseguridades y tiene hasta una parte cómica.

A pesar de sus defectos terminas queriéndole. Es interesante porque representa valores de esa época, pero a la vez tiene un punto diferente y es una sátira de sí mismo.

¿Conocía los entresijos que hubo detrás del La, la, la, que al principio iba a interpretarla Serrat en Eurovisión, pero que se negó porque quería cantar en catalán?

Sabía que Massiel ganó Eurovisión, pero no todo lo que pasó con Serrat. Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es acercarte a historias que están un poco olvidadas.

¿Quiso documentarse?

Con el guion era suficiente, pero sí que me documenté a nivel histórico para entender el contexto, la realidad social y política... Hay algunos documentales y entrevistas sobre todo el tema de Serrat, pero también había que aferrarse al guion y centrarnos en lo que contamos en esta ficción porque en la realidad cada uno explica su versión.

¿Le preguntó a sus padres?

Sí, porque ellos conocían los hechos. Mi padre además es eurofán, le encanta Eurovisión. Le gustaba mucho que contásemos esta historia.

¿Usted también ve Eurovisión?

Por lo general sí, aunque igual no todos los años. En casa de mi familia siempre se ha visto y me parece un programa que merece la pena seguir porque es uno de los mayores acontecimientos a nivel cultural que hay en Europa. Creo que a los eurofáns les va a gustar mucho la serie porque tiene un tono ameno, divertido, pero también profundidad y emoción.

Ya que ve Eurovisión, ¿por qué España no gana desde los 60?

Es que es muy difícil ganar. Con Chanel quedamos cerca. Lo importante es mandar a alguien que nos represente como país, con nuestra cultura y valores y con una buena canción. Por lo menos, si no ganas, que te sientas orgulloso.

Los organizadores del festival insisten en que no es un certamen político. Pero en La canción es una cuestión de Estado para España.

Es que lo fue. Lo bonito de la serie es que cuenta que ganó Massiel pero también todos los intereses que había detrás. No es una serie política, pero sí detalla lo importante que era para Franco ganar Eurovisión con un tono ameno, divertido y ligero. Yo creo que la serie se ríe un poco de cómo fueron los acontecimientos, de lo que pasó con Serrat y Massiel... Tampoco pretende ser fiel, superrigurosa, sino mostrar cómo ganó y por qué.