Así ha sido la cita de 'First dates' más tensa: "Me gustan de otra manera"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa del martes 22 de abril se ha podido ver una de las citas más tensas que se recuerdan últimamente. La han protagonizado un taxista de Barcelona, Ismael, de 56 años y Rosa, una operadora de una fábrica en Badalona, de también 56 años de edad.

La entrada ya ha sido mala, pues él resaltaba que le parecía "demasiado mayor" y lamentaba que no usara colonia: "Cuando la he dado dos besos, no he notado ningún olor. Y como buen tauro, soy de olores", comentaba ante las cámaras, y remataba comparándola con su madre.

Por el otro lado, las sensaciones tampoco eran buenas. Rosa comentaba que no le parecía una persona atractiva: "Físicamente, no es lo que yo buscaba. Me gustan de otra manera, altos, que se cuiden y un poco más jóvenes", explicaba.

Así, poco tenía que pasar para que se torciera todo un poco más. Y así fue. Ella le decía que no le gustan los taxistas por el tipo de vida que les obliga a llevar la profesión, pues su padre lo fue.

Además, no se cortaba un pelo en decirle a Ismael que su intención no era la de encontrar una pareja como tal, sino que prefería conocer a una persona que le complementase: "Eso de vivir juntos no me va. Yo tengo mi vida hecha, si me complementa, perfecto", y añadía que le gusta "viajar sola, voy centrada en mis vacaciones, no voy a ligar. Para ligar me voy a una discoteca".

Ante estas palabras, Ismael no podía contenerse y le espetaba que no entendía el porqué estaba allí: "Si no quieres convivir con nadie, quieres viajar sola... ¡pues quédate sola! ¿A qué vienes aquí?", comentaba algo alterado antes de confirmar que quería que terminara la cita de una vez.

Evidentemente, ninguno de los dos quiso repetir el encuentro y terminaron marchándose del programa cada uno por su lado, completando la cita con menos química de las últimas temporadas.