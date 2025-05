«Ganas de cantar» para entrar en ‘Operación Triunfo’

Una enorme cola de jóvenes rodeó ayer por la mañana el Multiusos Fontes do Sar, que se convirtió en el epicentro de la música en Galicia. Y es que el casting de Operación Triunfo 2025 aterrizó en Santiago —el único de la comunidad— y congregó a 577 aspirantes en busca de su gran oportunidad. Tan solo 33 fueron los afortunados que consiguieron la preciada pegatina que los acreditaba a pasar a la segunda fase, que se llevó a cabo por la tarde —a puerta cerrada—. Los seleccionados de esta segunda fase acudirán a la última prueba, que se celebrará en Barcelona —donde se realizó el primer casting— y de la cual saldrán los 18 finalistas que competirán en la Gala 0 por un puesto en la famosa academia.

Legados desde diferentes puntos de la geografía española, a la única parada en Galicia del conocido talent show de Prime Video, los candidatos aguantaron impasibles la lluvia que acompañó la jornada desde primera hora.

Con los nervios a flor de piel y muchas ganas de cantar, los aspirantes se mostraban emocionados por actuar ante los tres miembros del jurado: Noemí Galera, Pablo Weesling y Mónica Carbonell, encargados de otorgar la famosa pegatina, momentos antes de que comenzara la primera fase de las audiciones, a las 10.00 horas. Galera, al frente de la conocida academia desde el año 2017, aseguró en la rueda de previa al inicio de las audiciones que buscan «alguien con una buena voz, buena presencia y actitud». «Un cúmulo de características que hagan que nos quedemos enganchados a esa persona, porque estará encerrada durante tres meses y tendremos que querer verla», añadió, y también ensalzó las voces gallegas y la gran influencia de las orquestas.

Los primeros de la larga cola eran los jóvenes que contaban con el Pase Prime, obtenido a través de la dinámica #OTCover2025 de TikTok. Entre ellos se encontraban Virginia Cruz, de Vigo; Ibrahima Tounkara, senegalés y ribeirense; y la joven Arsenia, murciana de adopción y oriunda de Guinea Ecuatorial, que manifestaron sus ganas «de entrar y cantar». Para algunos, como Ibrahima, este era «su primer casting». «Vengo a darlo todo. Cantaré la canción de Sia, Cheap thrills; y Darte un beso, de Prince Roice. En realidad estoy aquí gracias a mi hermana, que fue la que me convenció para venir al casting. Me gusta mucho la música, pero no me había planteado nada de esto y decidí darle una oportunidad», comentó el joven.

Para Arsenia, afincada en Murcia, esta era su segunda vez. «Vine a Santiago porque tenía exámenes de la universidad y esta era la única fecha que me venía bien. Me he enamorado de Galicia, me parece preciosa. Y espero que me de suerte. La música es mi razón de ser, para lo que he nacido y voy a cantar Bleeding love, de Leona Leona Lewis y Don’t Cha de las Pussycat Dolls», manifestó. Virginia Cruz se presentó por primera vez en 2019. «Ahora vuelvo a ver si hay suerte», explicó la joven, que sentenció que lo suyo «es la música» y lo tiene «muy claro desde pequeñita». Una opinión que coincidió con la de Noemí Galera, directora del casting, que al finalizar la segunda pieza que la joven llevaba preparada se levantó a ponerle la pegatina, convirtiéndola así en la primera seleccionada del casting de Santiago. «Estoy muy contenta. La música es mi vida desde que tengo uso de razón. He elegido la canción Que te quería, de la Quinta Estación y la cantaré también en la segunda fase a piano», manifestó emocionada la joven viguesa.