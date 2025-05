Esta es la profesión real de la coruñesa Rosa fuera de Pasapalabra

Desde que Rosa Rodríguez pisó el plató de Pasapalabra aquel 19 de noviembre, no ha dejado indiferente a nadie. En un concurso donde el nivel es altísimo y los aspirantes caen uno tras otro en la temida Silla Azul, ella ha sabido aferrarse con uñas, cabeza… y mucho corazón. Frente a un rival como Manu Pascual, que no da tregua, Rosa se ha convertido en la nueva favorita silenciosa. La que no grita, pero avanza.

Y aunque en pantalla la vemos concentrada y calmada, fuera del foco hay mucho más. Natural de A Coruña, esta profesora de Inglés y Lengua Castellana guarda una vida marcada por el esfuerzo, la vocación y una pasión inesperada: la repostería. Porque sí, si Rosa no está repasando definiciones o preparando clases, probablemente esté horneando galletas o perfeccionando un bizcocho. “Mi familia dice que ese es mi plato estrella”, confesaba con una sonrisa en su primera aparición en el programa. Y ya nos la imaginamos, delantal puesto y horno encendido, con ese mismo temple que muestra en El Rosco.

Sobre su edad no hay cifras oficiales, pero los rumores apuntan que ronda los 30 o 32 años. Aunque, como suele pasar, la edad es lo de menos cuando se tiene la energía de alguien que sabe disfrutar de cada momento. “Estoy muy nerviosa, pero ya un poquito menos desde que pasé la Silla Azul. Ahora toca disfrutar”, dijo con sinceridad nada más convertirse en concursante titular. Y eso hace: disfrutar y dar pelea.

¿Y si ganase el bote? ¿Qué haría con el premio? A diferencia de otros que sueñan con viajes exóticos o coches de alta gama, Rosa lo tiene claro: gratitud y calma. “No lo he pensado mucho, pero sé que estoy aquí gracias a los sacrificios de mis padres. Me gustaría ayudarles. Y si queda algo, vivir un poco más tranquila. No necesito mucho más”.

Una concursante que combina cultura con ternura, saber estar con talento, y que poco a poco se está ganando un lugar no solo en el programa, sino también en el corazón de los espectadores. Porque, en el fondo, Rosa no solo quiere ganar… quiere honrar su historia.