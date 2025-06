‘Desaparecido’, el fenómeno que ha llegado a número 1 de Netflix

Un joven vasco, Jon, desaparece después de haber pasado la noche en el monte con sus amigos. La única pista con la que cuenta la Ertzaintza es un vídeo grabado justo antes de perderle el rastro, que al poco tiempo se hace viral. ¿Qué le ha pasado al chico? ¿Dónde está? ¿Lo localizarán vivo o muerto? Este es el misterio sobre el que gira Desaparecido, serie de la cadena autonómica vasca EiTB que lleva varias semanas disponible en Netflix y que se ha convertido en el nuevo fenómeno del gigante del streaming, llegando a colocarse como número 1 en España.

La ficción cuenta con actores como Gorka Otxoa (Machos alfa, Paraíso), Itziar Atienza (Las largas sombras, Entrevías), Jon Olivares (Patria, Los pacientes del doctor García) e incluso con la excantante de La Oreja de Van Gogh Leire Martínez. Pero los protagonistas son, sobre todo, la cuadrilla de amigos: Ane Rot, Unai Arana, Ainhoa Larrañaga, Asier Rikarte, Julen Taboada y, principalmente, el adolescente desaparecido, interpretado por Jon Lukas.

A sus 24 años, el joven actor reconoce que sabía «que el proyecto tenía fuerza», pero nunca se imaginó que iba a colocarse en el número 1 de Netflix al poco tiempo de su estreno. «Además, sabiendo que todavía no está toda la serie entera», ya que los capítulos se emiten semanalmente los miércoles.

Capítulos semanales

«Creo que a la gente no le gusta mucho que sea un capítulo semanal, pero en parte está bien porque así cada uno puede hacer sus teorías sobre lo que le ha pasado a Jon y comentarlo al día siguiente», explica Lukas, que con esta serie se enfrentó a un doble reto.

«La serie se ha grabado en dos versiones, en euskera y en castellano, así que cada escena la hemos rodado dos veces. Es casi como si hubiéramos hecho dos series diferentes», afirma. Pero es que él, aunque hubiera nacido en el País Vasco, no lleva tanto tiempo viviendo ahí, porque el trabajo de sus padres les ha llevado a residir en Palencia y el Vall d’Aran, donde todavía vive su familia.

«Mi abuela siempre me había hablado en euskera, así que el oído lo tenía acostumbrado, pero nunca lo había hablado, y con la serie me tuve que poner a saco. El padre de un amigo me hizo de profesor particular durante cuatro o cinco meses», recuerda. «Nunca me imaginé que el euskera me iba a abrir camino como actor. Una cosa tan bonita como un idioma, que tiene una cultura detrás, ¿por qué no lo he hecho antes?», sigue preguntándose.

Contrato indefinido en un banco

«Había acabado la carrera de ADE y llevaba un año trabajando en un banco, aunque por las tardes me iba corriendo a los castings y a salas de teatro. En el banco tenía ya la entrevista para hacerme indefinido pero dos días antes me avisaron de que me habían cogido para la serie. ¡Era una oportunidad que no podía dejar escapar!», recalca.

En Desaparecido, Lukas interpreta a Jon, el chico al que todos buscan. «Es como el chaval perfecto, el deportista, un chico que utiliza mucho su sonrisa para conseguir lo que quiere, el que se lleva bien con todo el mundo... Pero en cada capítulo vemos un poco que no es así realmente y descubrimos las putadas que le ha hecho a sus amigos y el rencor que tal vez le tienen», subraya Lukas. Cada uno de los ocho episodios que componen la serie se centra en uno de los personajes principales, hasta llegar al último, que gira en torno a Jon y profundizará todavía más en la relación con sus padres (Gorka Otxoa y Leire Martínez) y su cuadrilla.