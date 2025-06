Los presentadores de ‘La familia de la tele’: «El momento de decir basta»

Más de un mes después de la primera emisión de La familia de la tele, María Patiño ha expresado que hasta ahora todo ha sido especialmente duro para todos los que trabajan en el magacín. Los datos de audiencia así lo indican. La presentadora está especialmente decepcionada, ya que estaba «acostumbrada a estar en programas de éxito».

Por otra parte, se ha mostrado convencida de que la gente ha estado muy pendiente de ellos: «Jamás había visto tanta fijación por un programa que aparentemente tampoco está destacando, y eso es llamativo porque ha habido programas a los que les ha costado estabilizarse igual que a nosotros».

Consecuentemente, en respuesta a la agencia Europa Press en un evento en el que se celebraba el décimo aniversario de Netflix, indicó: «La vida real probablemente sea esto» y añadió su convicción de que «todo tiene que pasar por alguna cosa».

Inés Hernand, que presenta el programa junto a Patiño y Aitor Albizua, intenta gestionar la situación de la mejor manera posible: «Ningún trabajo ni es definitivo ni es definitorio. Al final, todas las carreras pasan por muchas fases, incluso el propio programa está pasando por muchas fases y nos encontramos en un momento de pequeña estabilidad. Estamos intentando enganchar audiencia pero, sobre todo, estamos muy agradecidos de la oportunidad», explicó la madrileña.

Belén Esteban, colaboradora de La familia de la tele ha expresado: «Yo lo he pasado mal, como cada uno lo ha pasado a su manera. No me quería ir definitivamente, pero sí quería como un momento de decir basta. Pero cuando tengo que estar, tengo que estar».