Calleja se despide de Cuatro en Galicia alabando a los gallegos y su gastronomía

«Amigos, estoy en Galicia, más concretamente en Pedras Negras, muy cerca de O Grove, donde hemos estado rodando el último programa de ‘Volando voy, volando vengo’, que muy pronto vais a ver en Telecinco».

Así se pronuncia en sus redes sociales el popular presentador de televisión Jesús Calleja para despedirse de Galicia y el Concello de O Grove, donde la semana pasada ha estado grabando el último programa de la temporada al lado de personajes tan conocidos como Gogue, el caricaturista grovense de FARO DE VIGO.

Para desconectar, y antes de abandonar el pueblo meco, no salió en bicicleta ni a correr, como suele ser habitual en él, sino que optó por pasear.

Y qué mejor manera y lugar que el afamado paseo marítimo de madera que serpentea sobre acantilados y pequeñas calas en la costa atlántica de San Vicente de O Grove, desde la playa de A Barrosa, muy cerca de Pedras Negras, hasta la batería militar de Puerto Cuaces, camino ya de un espacio natural tan importante como Con Negro.

Acompañado de dos amigos, y pisando los mismos sitios en los que recientemente se grabó para Prime la serie de televisión «Punto Nemo», Calleja disfrutó así del litoral grovense y no dudó en usar canales como TikTok para elogiar tanto a la localidad arousana en la que ha estado grabando como al conjunto de Galicia.

«Mirad qué pasada»

«Estamos muy felices y hemos decidido salir a pasear», esgrime el presentador antes de exclamar:«Mirad qué pasada», mostrando a sus espaldas el citado sendero de madera, convertido en una de las grandes referencias turísticas y medioambientales de O Grove tras ser construido, casi por sorpresa, a instancias de los ya fallecidos Manuel Fraga y Xosé Cuiña, cuando eran presidente y conselleiro de Política Territorial de la Xunta de Galicia.

Con formidables vistas sobre el Atlántico y hacia la ensenada de A Lanzada y la isla de Ons, el paseo no solo descubre la espectacular costa rocosa de San Vicente, sino que muestra también grandes piedras de caprichosas formas que no pasan desapercibidas a nadie, y mucho menos a este intrépido aventurero.

«Que cosa guapa hay aquí»

«Que cosa guapa hay aquí», insiste Calleja, antes de asegurar que «Galicia mola mucho» y destacar: «Qué buena gente, cómo se come, qué bien nos tratan...».

Momento que aprovecha para referirse a su salto a Telecinco al decir: «Qué bonito ha sido hacer este programa por toda la geografía de España y como os voy a sorprender con todo lo que vais a ver».

Para explicar a continuación el proyecto en el que se ha embarcado para la próxima temporada, asegurando que a los espectadores «les va a gustar el nuevo formato», que define como un «spin off» de «Volando voy», pero «mucho más emocional, más divertido, con misiones muchísimo más potentes y de mucha enjundia».

Y terminaba proclamando: «Estoy feliz, me encanta este trabajo, me encanta lo que hago, soy eternamente feliz todo el rato, me levanto por la mañana y ya sonrío a la vida... esta es la actitud».

Cuatro días antes Calleja mostraba también en redes sociales como Instagram imágenes aéreas de O Grove, A Toxa y la ría de Arousa.

Sobre ellas escribía: «Terminando el rodaje del nuevo formato que se llama ‘Volando Voy, Volando Vengo’ y muy pronto se emitirá en @telecincoes y no...no es ‘Volando Voy’, es ‘Volando Voy, Volando Vengo’, mucho más ambicioso, emotivo, divertido, con giros inesperados... hasta el helicóptero es diferente... Os va a gustar mucho!».