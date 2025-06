El curioso objeto que un soltero de 'First Date' siempre tiene a mano: espantó a su cita

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado hoy a José Manuel y a Mari Carmen. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha explicado que siempre lleva a todas partes uan réplica de la BiBlia de Jersualén. El motivo es que le "da buen rollo".

A lo que respecta al amor, el hombre ha confesado que necesita una mujer que tenga mucha "empatía y transperencia", ya que lo considera esencial para mantener una relación, sino es muy difícil que pueda compaginar con ella. Aparte, ha reconocido que el sexo es el motor de su vida "desde siempre".

En cambio, ella ha entrado al programa de Cuatro pisando fuerte y exigiendo que su cita sea un hombre solvente. Además, tiene un sueño: recorrer España bailando con su próximo amor. Busca un hombre que esté espectacular.

La primera reacción entre ambos ha ido regular. A Mari Carmen no le ha importado lo de la Biblia: "A mí me parece bien porque si él se siente protegido". Sin embargo, José Manuel ha reconocido que "es un poco choni".

Con el transcuro de la cita, se han ido conociendo y la cosa ha ido a peor, pues Mari Carmen se ha enterado que José Manuel detesta bailar. Hasta ha reocnocido que no bailó en el día de su vida. Al soltero tampoco le ha gustado que ella baile tanto.

En el momento decisivo de la cita, el hombre ha decido marcharse solo, ya que ha considerado que no tienen mucha conexión. En esta ocasión, el amor no ha triunfado en 'First Dates'.